Më shumë se 2.000 civilë janë vrarë në Veriun e Gazës në mes të një fushate gjenocidi dhe spastrimi etnik nga forcat izraelite, e cila tani është në ditën e saj të 39-të, tha zyra e medias së enklavës.

Ismail al-Thawabta, drejtori i zyrës së medias, tha se sulmet kanë prekur në mënyrë disproporcionale gratë, fëmijët dhe të moshuarit.

Al-Thawabta i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjë menjëherë, duke dënuar veprimet izraelite si një fushatë shfarosjeje masive kundër palestinezëve në Gaza, veçanërisht në veri.

Ai ia atribuoi përgjegjësinë për krizën humanitare Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe kombeve evropiane, duke i akuzuar ata për bashkëpunim në politikat e “urisë dhe vrasjeve masive”.

'Zonat e sigurta' nuk janë të sigurta

Al-Thawabta gjithashtu akuzoi Izraelin se ka mashtruar komunitetin global me "harta false" që tregojnë "zona të sigurta" të zgjeruara për civilët në Gaza.

Ai tha se pavarësisht se këto zona janë shënuar si "të sigurta", ato bombardohen shpesh.

“Ushtria izraelite shpërndan harta me zona me ngjyrë të verdhë të etiketuara si humanitare dhe të sigurta, vetëm për të synuar këto zona me bomba dhe raketa, duke rezultuar në viktima civile, duke përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar,” tha ai.

Ai përmendi disa zona, duke përfshirë zonën Al Mawasi në perëndim të Khan Younis dhe Deir al-Balah, ku ndodhën gjenocidet kundër civilëve pavarësisht pretendimeve izraelite për siguri.

Të hënën, Ghassan Alian, koordinatori i Ministrisë së Mbrojtjes të Izraelit për aktivitetet e qeverisë në territoret palestineze, ndau një hartë në platformën e rrjeteve sociale X duke pretenduar një zonë të zgjeruar të sigurt në Al Mawasi.

Megjithatë, zyrtarët e Gazës thanë se forcat izraelite vazhdojnë të sulmojnë brenda kësaj zone, më së fundi duke synuar një strehë pranë tendave të personave të zhvendosur në Khan Younis, duke vrarë 11 persona.

Izraeli bllokon ndihmat dhe furnizimet humanitare

Al-Thawabta kritikoi Izraelin për bllokimin e ndihmave thelbësore humanitare nga hyrja në Gaza, duke vënë në dukje se ushqimi dhe ilaçet nuk janë lejuar.

Mbyllja e vendkalimit Rafah, një rrugë jetike ndihme me Egjiptin, për 190 ditët e fundit ka çuar në mungesa të mëdha të furnizimeve thelbësore, tha ai.

Ai vlerësoi se rreth 600.000 tonë ndihma dhe furnizime ushqimore mbeten të bllokuara në anën egjiptiane të Rafahut, me Izraelin që refuzon të lejojë hyrjen.

Rreziku i urisë

Agjencitë ndërkombëtare dhe të OKB-së së fundmi paralajmëruan se Gaza veriore është në prag të zisë së bukës.

Sipas organizatave të ndihmës, mungesat kritike të ushqimit, ujit të pastër dhe furnizimeve mjekësore e kanë bërë mbijetesën gjithnjë e më të tmerrshme për banorët në veri.

Javët e fundit, kriza të ngjashme janë përhapur drejt jugut, pasi ushqimet kryesore, veçanërisht mielli, janë shteruar nga tregjet dhe shtëpitë e të gjithë Gazës qendrore dhe jugore.

Në shumë raste, familjet kanë përdorur miell të prishur për të ushqyer fëmijët e tyre, si dhe zëvendësues të tjerë të pasigurt, duke ngritur shqetësime të mëtejshme shëndetësore tek një popullatë tashmë e cenueshme.

Të lënë në rrugë për të vdekur

Ndërsa ambulancat luftojnë për të arritur të plagosurit në Gazën veriore, disa janë përpjekur të ecin në spitalet më të afërta, vetëm për t'u shënjestruar në rrugë, sipas dëshmitarëve.

Dëshmitarët raportuan gjithashtu se dhjetëra njerëz, qoftë të vrarë apo të plagosur, mbeten të paarritshëm për shkak të rrezikut për t'u shënjestruar nga dronët dhe avionët luftarakë izraelitë, të cilët do të godasin çdo objekt lëvizës në rrugë.

Palestinezët e zhvendosur kanë përdorur biçikleta dhe karroca gomari pasi morën urdhra evakuimi ushtarak izraelit, megjithëse këto evakuime nuk ofrojnë asnjë garanci sigurie, pasi shumë u vranë gjatë procesit. Dëshmitarët thanë se trupat e pajetë ishin lënë në rrugë.

Urdhrat e evakuimit të Izraelit plotësojnë përkufizimin e spastrimit etnik

Human Rights Watch tha në një raport të publikuar të enjten se urdhrat e përsëritur të evakuimit të Izraelit në Gaza përbëjnë "krim lufte të transferimit të dhunshëm" dhe "spastrim etnik" në pjesë të territorit palestinez.

"Human Rights Watch ka grumbulluar prova se zyrtarët izraelitë po kryejnë krimin e luftës të transferimit të dhunshëm", thuhet në raportin e HRW-së, duke shtuar se "veprimet e Izraelit duket se plotësojnë gjithashtu përkufizimin e spastrimit etnik" në zonat ku palestinezët nuk do të të jetë në gjendje të kthehet.

Gaza veriore ka qenë nën një bllokadë të plotë ushtarake që nga fillimi i pushtimit tokësor të Izraelit më 27 tetor 2023, duke shtuar një mungesë para-ekzistuese të ushqimit, ilaçeve dhe karburantit që ka çuar në vuajtje të përhapura, veçanërisht te fëmijët dhe të moshuarit.

Izraeli ka vazhduar një ofensivë shkatërruese në Gaza që nga një sulm nga grupi i rezistencës palestineze Hamas në tetor 2023, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm.

Afro 43.700 njerëz janë vrarë që atëherë në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe mbi 103.000 janë plagosur, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza.