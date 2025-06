Forumi i Energjisë i Istanbulit, i organizuar nga Anadolu dhe nën kujdesin e Ministrisë së Energjisë dhe të Burimeve Natyrore të Türkiyes, do të mbledhë së bashku udhëheqësit kryesorë të energjisë në 22 nëntor në metropolin turk.

Në forumin njëditor në Qendrën e Kongreseve të Istanbulit do të marrin pjesë ministra të energjisë nga vende të ndryshme, përfaqësues të OJQ-ve vendase dhe ndërkombëtare, organizata globale, akademikë, profesionistë të medias dhe figura kryesore nga bota e biznesit.

Me temën "E ardhmja e përbashkët, qëllimet e përbashkëta", forumi do të eksplorojë objektivat rajonale të energjisë, rolin kryesor të Türkiyes në garantimin e sigurisë së furnizimit me gaz natyror, strategjitë për financimin e tranzicionit të energjisë, tregjet e naftës dhe gazit dhe përparimet teknologjike.

Ministrat e Energjisë do të flasin në seancë të posaçme

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, Ministri i Energjisë Alparslan Bayraktar, Drejtori i Komunikimit Fahrettin Altun dhe Presidenti dhe CEO i Anadolu Serdar Karagoz do të mbajnë fjalime në një sesion të posaçëm i cili do t'u ofrojë pjesëmarrësve mundësinë për dialog në nivel global.

Një panel diskutimi i nivelit të lartë, i moderuar nga Bayraktar, do të sjellë së bashku Ministrin e Energjisë së Azerbajxhanit Parviz Shahbazov, Ministrin bullgar të Energjisë Vlladimir Malinov, Ministrin e Punëve të Jashtme dhe të Tregtisë së Hungarisë Peter Szijjarto, Ministrin e Energjisë së Moldavisë Victor Parlicov, Zëvendësministrin e Parë të Energjisë së Rusisë Pavel Sorokin, si dhe Ministrja e Energjisë dhe Minierave të Serbisë Dubravka Djedoviq-Handanoviq, për të diskutuar "Sfidat dhe Mundësitë për një të ardhme të qëndrueshme."

Forumi do të vazhdojë me një sesion të organizuar nga Korporata Turke e Naftësjellësit (BOTAS) me temë "Dinamika e Re e Sigurisë së Gazit: Perspektiva Rajonale".

Veprimtaria do të vazhdojë me sesionet e titulluara "Perspektivat për teknologjitë e reja dhe karburantet në një tranzicion të zgjuar të energjisë" dhe "Financimi i tranzicionit të energjisë: Pritjet dhe prioritetet".

Forumi do të përmbyllet me një "sesion Mirënjohje dhe Rishikimi të mbajtur nga Anadolu".