Shkencëtarët turq prodhuan pajisje mjekësore praktike për matjen e sheqerit

Me projektin e nisur me pjesëmarrjen e shkencëtarëve nga disiplina të ndryshme në Izmir, u krijua një pajisje që u mundëson pacientëve diabetikë të masin sheqerin në gjak me celularët e tyre.