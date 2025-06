Gjermania akuzoi Kinën për ofrimin e ndihmës me dron për Rusinë në luftën me Ukrainën që filloi në shkurt të vitit 2022 dhe që së shpejti do të hyjë në ditën e saj të 1000-të.

"Kjo duhet dhe do të ketë pasoja," tha Ministrja e Punëve të Jashtme Annalena Baerbock në margjinat e takimit të Bashkimit Evropian (BE) në Bruksel. Ajo shtoi se lufta kundër Ukrainës është gjithashtu një sulm ndaj lirisë në Evropë dhe prek interesat kryesore të të gjitha vendeve evropiane.

Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm (EEAS) ka konfirmuar më parë se po heton indikacionet se dronët po prodhohen në Kinë për përpjekjet e Rusisë për luftë.

“Ne kemi marrë raporte nga burime të inteligjencës për ekzistencën e një fabrike në Kinë që prodhon dronë që furnizohen në Rusi dhe përdoren në luftën kundër Ukrainës”, tha zyrtari i paidentifikuar i BE-së.

EEAS, krahu diplomatik i unionit, aktualisht po punon për të zbuluar nëse ka bashkëpunim të drejtpërdrejtë midis Kinës dhe Rusisë në fushën e pajisjeve ushtarake. Nëse konfirmohet, mund të vendosen sanksione.

Sipas diplomatëve, prodhimi i dronëve në Kinë është një projekt i përbashkët i Rusisë, Kinës dhe Iranit. Kina, e cila ka një partneritet "të pakufizuar" me Rusinë, i ka mohuar akuzat.

"Për sa u përket eksporteve të armëve, Kina ka mbajtur gjithmonë një qëndrim të përgjegjshëm dhe kurrë nuk ka ofruar armë vdekjeprurëse për palët në konflikt," tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Lin Jian në Pekin përpara një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së.

Ai shtoi se Kina kontrollon rreptësisht dronët për qëllime ushtarake dhe ato që mund të përdoren për qëllime civile dhe ushtarake në përputhje me ligjin, duke deklaruar se Pekini shpreson që disa vende dhe njerëz nuk do të bëjnë spekulime të pabaza kundër Kinës dhe nuk do ta njollosin atë pa asnjë bazë faktike.