Ministri i Tregtisë i Türkiyes, Ömer Bolat, ka deklaruar se Türkiye mbështet Irakun në Projektin e Rrugës së Madhe të Zhvillimit dhe se Ankaraja dëshiron që ai të përfundojë deri në vitin e synuar - 2030.

Ministri Bolat mori pjesë në Takimin e Tryezës së Rrumbullakët me Kompanitë Kontraktuese Turke dhe Irakiane të organizuar në kuadër të "Programit të Tregtisë së Përgjithshme dhe Delegacionit Kontraktues Türkiye-Irak dhe Takimet B2B" në Bagdad të Irakut.

Duke falënderuar zyrtarët irakianë për mikpritjen e tyre, Bolat tha se në takim ishin të pranishëm zyrtarët më të lartë të qeverisë irakiane dhe se kjo ishte e rëndësishme për të dyja palët.

Bolat foli edhe mbi takimin e tij gjatë ditës me kryeministrin irakian, Mohammed Shia al-Sudani, duke njoftuar se kanë rënë dakord për zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve dhe përfshirjen më të madhe të Türkiyes në "përpjekjet kryesore të zhvillimit, investimeve, reformave dhe modernizimit" të Irakut.

"Ne e admirojmë dhe mbështesim vërtet stabilitetin e madh ekonomik të Irakut dhe lëvizjet drejt fuqizimit dhe zhvillimit ekonomik në vitet e fundit. Ajo që është e mirë për Irakun është e mirë edhe për Türkiyen. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera në çdo fushë, jo vetëm në fushën e ekonomisë, por edhe në fushën e ushtrisë, mbrojtjes, sigurisë, energjisë, tregtisë, turizmit, investimeve, logjistikës dhe transportit. Tregtia jonë e ndërsjellë është në nivelin e 20 miliardë dollarëve dhe ne si qeveri të të dyja vendeve jemi të vendosur ta rrisim këtë në 30 miliardë dollarë në një afat të mesëm", tha Bolat.

Më tej, ai theksoi se po përpiqen të sigurojnë që marrëdhëniet ekonomike midis dy vendeve të mos jenë vetëm në tregti, por edhe në investime të ndërsjella.

"Si Türkiye, ne ftuam investitorë irakianë dhe Iraku gjithashtu fton investitorët turq. Iraku pret që investitorët turq në shumë sektorë të marrin rol më të madh në periudhën e re të stabilitetit dhe zhvillimit të Irakut, si dhe të investojnë dhe të bëjnë biznes këtu", theksoi ministri turk.

Iraku në vitet e fundit "tërheqës" për investitorët e huaj në aspektin e investimeve

Bolat përmendi se flitet që Iraku në vitet e fundit është bërë një "tërheqës" për investitorët e huaj në aspektin e investimeve dhe tha se edhe Türkiye është mbështetëse e rritjes së investimeve në Irak.

"Iraku është një vend që ka kontribuar shumë në suksesin e Türkiyes në projektet e mëdha në fushën e kontraktimit dhe pse ne jemi tani të dytët në botë në kontraktimin ndërkombëtar. Duke filluar nga viti 1975, kontraktorët tanë kanë përfunduar 1.111 projekte në Irak për gati 50 vjet dhe vlera e këtyre projekteve është 35 miliardë dollarë. Sidomos pas vitit 2002, rreth 85 për qind e këtyre projekteve janë përfunduar dhe kontraktorët, inxhinierët, teknikët dhe punëtorët turq bënë punë të rëndësishme në zhvillimin dhe modernizimin e Irakut. Kompanitë konsulente dhe inxhinierike të Türkiyes kanë talent dhe ekspertizë të madhe në transportin, punët e ujit dhe projektet e infrastrukturës që Iraku ka nevojë", tha Bolat.

"Rruga e Madhe e Zhvillimit, një projekt zhvillimi, modernizimi dhe vizioni për Irakun"

Duke iu referuar projektit të Rrugës së Zhvillimit të Madh të Irakut, Bolat tha se ky projekt është projekti vizion i Irakut.

"Türkiye mbështet Irakun në këtë projekt të madh dhe ne dëshirojmë shumë që projekti të përfundojë deri në vitin e synuar 2030. Si qeveri turke dhe si konsulentë dhe kontraktorë turq, ne jemi gati të marrim pjesë në këtë projekt. Një rëndësi tjetër e këtij projekti është se në Irak do të krijohen qytete me vizion të madh, qendra logjistike, qendra magazinimi dhe qendra industriale. Rruga e Zhvillimit të Madh nuk është thjesht një autostradë apo një projekt tranziti hekurudhor, është një projekt zhvillimi, modernizimi dhe vizioni për Irakun. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë dhe të kontribuojmë në këtë çështje me industrialistët tanë me përvojë, kontraktorët me përvojë dhe konsulentët me përvojë", tha Bolat.