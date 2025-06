Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan u shpreh se rreziku i urisë në Gaza ka arritur në nivelin “katastrofik” sipas klasifikimeve ndërkombëtare.

Në kuadër të Samitit të Liderëve të G20 në Brazil, presidenti turk foli në seancën "Përfshirja sociale dhe lufta kundër urisë dhe varfërisë".

Duke thënë se përpjekjet për arritjen e "Synimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030" të pranuara 9 vjet më parë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, në një botë ku një në çdo 10 njerëz lufton me urinë nuk kanë dhënë ende rezultatet e pritura, Erdogan kujtoi se Türkiye është një përfaqësuese e një traditë që e sheh si detyrë të saj për të ndihmuar këdo në nevojë, kudo në botë, brenda mundësive të saj.

Duke u shprehur se kombi, i cili ka adoptuar moton "të mos shkosh në shtrat me barkun plot derisa fqinji është i uritur", është bërë një nga "vendet më patriotike në botë" duke ndarë afërsisht 1 për qind të të ardhurave të tij kombëtare për Ndihma humanitare që nga viti 2015.

Presidenti turk shprehu se ata e shohin mobilizimin e Presidencës braziliane për krijimin e "Aleancës Globale kundër urisë dhe varfërisë" jo vetëm si një iniciativë strategjike, por edhe si një përgjegjësi morale.

Erdoğan gjatë krijimit të kësaj aleance globale sot, nënvizoi se civilët, jetët e të cilëve janë përmbysur në konfliktet në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe Azi, veçanërisht në Gaza, nuk duhet të lihen vetëm me fatet e tyre dhe vuri në dukje se rreziku i urisë, veçanërisht në Gaza, ka arritur në nivele 'katastrofike'.

“Sipas klasifikimeve ndërkombëtare, 96 për qind e popullsisë së Gazës, më saktë, më shumë se 2 milionë njerëz, nuk kanë akses në ushqim dhe ujë të shëndetshëm dhe sezoni i dimrit që po afrohet, kushtet e banorëve të Gazës po përkeqësohen dita-ditës”, deklaroi ai, duke shtuar se Türkiye ka dhënë më shumë se 86 mijë tonë ndihma për Gazën dhe se ndihmat për Libanin i kanë kaluar 1.300 tonë.

Ndërkaq, Erdoğan theksoi edhe një herë nevojën për një armëpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm përballë katastrofës humanitare në Gaza.

"Projekti Zero Mbetje" është bërë një lëvizje globale

Duke kujtuar se kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në luftën kundër varfërisë dhe zhvillimin e rrjetit të sigurimeve shoqërore si kërkesë e karakteristikës shtetërore sociale, Erdoğan u shpreh se kanë transformuar plotësisht sistemin e sigurimeve shoqërore me kuptimin "Lërini njerëzit të jetojnë, që shteti të jetojë" dhe kanë mbrojtur kryesisht të varfrit.

Më tej, ai theksoi se Türkiye ka një nga sistemet më gjithëpërfshirëse të sigurimeve shoqërore në botë.

"Ne mbështesim qytetarët tanë në nevojë me programet tona të ndryshme të mbështetjes sociale. Qëllimi ynë është që të mos mbetet asnjë i varfër. Ne do të vazhdojmë punën tonë derisa ta arrijmë këtë”, tha Erdoğan.

Erdogan deklaroi gjithashtu se ata e shohin luajtjen e një roli aktiv në iniciativat e ndryshme të sigurisë ushqimore si një element të rëndësishëm të politikës së jashtme humanitare dhe deklaroi se "Iniciativa e Korridorit të Kokrrave të Detit të Zi" parandalon rritjen e shpejtë të çmimeve globale të ushqimit dhe kontribuon në uljen e rrezikut të urisë.

Presidenti Erdoğan vuri në dukje se "Plani i Veprimit të Sigurisë Ushqimore dhe Sistemeve të Qëndrueshme Ushqimore të G20-s", të cilin ata zhvilluan dhe e paraqitën për miratim gjatë Presidencës së G20 2015, udhëhoqi shumë qeveri në punën e tyre dhe vazhdoi fjalimin e tij si më poshtë: "Projekti Zero Mbetje që ne nisëm për ta parandaluar ndotjen e mjedisit dhe përhapjen e kulturës së kursimit u bë shpejt një lëvizje globale. 30 Marsi u shpall Dita Ndërkombëtare e Mbetjeve nga Kombet e Bashkuara. Besoj se Aleanca Globale Kundër Urisë dhe Varfërisë duhet përfshijë reduktimin e mbetjeve ushqimore dhe nismën e mbeturinave zero në prioritetet e saj, në mbyllje, do të doja të theksoja se Türkiye është gjithmonë e gatshme të bashkëpunojë për një botë ku çdo fëmijë, çdo i ri dhe çdo i moshuar të ketë akses në ushqim të mjaftueshëm dhe të shëndetshëm.