Ministri izraelit i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, ka bërë thirrje për pushtimin e plotë të pjesës veriore të Rripit të Gazës për të detyruar Hamasin t’i lirojë pengjet izraelite.

"Për t'i sjellë pengjet në shtëpi, ne duhet ta pushtojmë plotësisht Gazën veriore dhe t'i themi Hamasit se, nëse ata nuk i kthejnë ata, ne do të qëndrojmë atje përgjithmonë, duke i kushtuar Gazës një të tretën e territorit të saj", tha Smotrich në një takim të partisë së tij, asaj fetare sioniste.

Që nga 5 tetori, Izraeli ka nisur një operacion tokësor në shkallë të gjerë në Gazën veriore për ta parandaluar rigrupimin e Hamasit.

Megjithatë, palestinezët akuzojnë Izraelin se kërkon ta pushtojë zonën dhe t’i zhvendosë me forcë banorët e saj.

Që atëherë, asnjë ndihmë humanitare, përfshirë ushqimin, ilaçet dhe karburantet, nuk u lejuan në zonë, duke e lënë shumicën e popullsisë palestineze në prag të urisë së afërt.

Që atëherë, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, të paktën 2 mijë njerëz janë vrarë që atëherë.

Duke bërë thirrje për ta vazhduar luftën gjenocidale të Izraelit në territorin palestinez, Smotrich hodhi poshtë idenë e një marrëveshjeje armëpushimi me Hamasin.

"Arritja e një marrëveshjeje me Hamasin për t'i dhënë fund luftës do të nënkuptonte dorëzim dhe humbje. Ne do të vazhdojmë derisa Hamasi të eliminohet dhe të arrihet një marrëveshje sipas së cilës (Hamasi) do të dorëzohet. Ne nuk do të ndalemi derisa armiqtë tanë të shkatërrohen dhe siguria të rikthehet plotësisht në shtetin e Izraelit”, tha ai.

Derisa ushtria izraelite ende është duke luftuar për t’i arritur objektivat e saj në Gaza, ministri ekstremist pretendoi se “deri në fund të kësaj lufte, ne do të kemi liri të plotë veprimi në Gaza dhe nuk do të pranojmë asnjë vendbanim me vlerë më të vogël sesa në letrën në të cilën është shkruar”.