Ministri i Jashtëm britanik, David Lammy, paralajmëroi se kufijtë e të gjitha vendeve do të jenë shumë më të pasigurt nëse presidenti rus Vlladimir Putin nuk mposhtet.

Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (OKB) u mbajt një mbledhje në nivel të lartë lidhur me zhvillimet në Ukrainë.

Shefi i diplomacisë britanike, Lammy, gjatë fjalimit të tij theksoi se nëse presidenti rus Putin do të ketë sukses, do të shfaqet një botë në të cilën nenet e Kartës së OKB-së do të humbasin kuptimin e tyre.

Duke theksuar se suksesi i Putinit do të nxisë dëshirën e të tjerëve për "luftë imperialiste", Lammy tha:

"Nëse Putin nuk mposhtet, të gjithë kufijtë tanë do të jenë shumë më të pasigurt."

Lammy gjithashtu tha se Putini po përpiqet "ta zhysë Ukrainën në errësirë" duke synuar infrastrukturën energjetike të Ukrainës.

Ai tha se Rusia ka humbur shumë ushtarë në luftën 1000-ditore në Ukrainë, ndaj është kthyer te marrja e ushtarëve nga Koreja e Veriut dhe mbështetja me raketa balistike nga Irani, duke shtuar:

"Duhet të përgjigjemi me forcë ndaj këtyre veprimeve."

Lammy kujtoi se për këtë arsye Britania e Madhe ka vendosur sanksione ndaj Iran Air, kompanisë ajrore kombëtare iraniane, dhe Kompanisë së Transportit Detar të Republikës Islamike të Iranit.

Duke theksuar se është e nevojshme të veprohet me forcë dhe unitet për një paqe dhe siguri të qëndrueshme, Lammy përfundoi:

"Mesazhi im për Putinin sot është i thjeshtë. Ne do të luftojmë kundër agresionit rus në çdo rast."