Të paktën 20 punonjës të Shtëpisë së Bardhë kanë kritikuar presidentin Joe Biden për dështimin për të zbatuar një ultimatum që Izraeli të marrë "masa konkrete" për të përmirësuar krizën humanitare në Rripin e Gazës, ose për të rrezikuar kufizime në dërgesat amerikane të armëve.

Paralajmërimi i 13 tetorit u lëshua në një letër të dërguar nga Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin, i cili i dha Izraelit 30 ditë për të ndërmarrë hapa specifikë për ta përmirësuar situatën, duke përfshirë lejimin e një minimumi prej 350 kamionësh ndihma për të hyrë në Gaza çdo ditë.

Afati erdhi dhe shkoi me grupet e ndihmës që thanë se situata në Gaza u përkeqësua gjatë muajit, veçanërisht në Gazën veriore ku forcat izraelite kanë nisur një fushatë gjithëpërfshirëse që ka vrarë qindra civilë dhe i ka ndërprerë dërgesat e ndihmave.

Një koalicion prej tetë grupe ndihmash tha se Izraeli "dështoi vazhdimisht" në lehtësimin e ndihmës, duke paralajmëruar se "njerëzit janë të uritur në Gaza" sepse "operacionet ushtarake izraelite u kanë mohuar atyre ndihmën kritike ushqimore dhe nevojat themelore, gjë që, nga ana tjetër, ka shkaktuar afrimin e zisë së bukes për 800.000 civilë palestinezë në gjithë Gazën”.

“Ju po mbaron koha për të bërë gjënë e duhur, por veprimi vendimtar mund të shpëtojë jetë të çmuara në dy muajt e ardhshëm”, shkruan stafi, sipas një kopje të letrës së tyre të siguruar nga gazeta e lajmeve Politico.

Është misioni i fundit i shkruar nga stafi i Bidenit që paralajmëron për rreziqet e vazhdimit të status quo-së vis-a-vis Izraelit. Por, presidenti ka mbetur i palëkundur, duke u zotuar vetëm javën e kaluar pasi afati i tij po i afrohej përfundimit të shpejtë se angazhimi i Uashingtonit për sigurinë e Izraelit mbetet "i hekurt".

Një punonjës i lartë i Shtëpisë së Bardhë që foli për Politico tha se punonjësit vendosën të nënshkruajnë letrën për shkak të "trashëgimisë".

"Nëse kursi vazhdon, do të jetë një trashëgimi tmerri," tha punonjësi i Politico.

Senati është planifikuar të votojë të mërkurën mbi rezolutat e përbashkëta të mosmiratimit të sjellë nga senatori i pavarur Bernie Sanders që kërkojnë të bllokojnë më shumë se 20 miliardë dollarë në shitjet e armëve sulmuese ndaj Izraelit të kërkuara nga administrata Biden.

Kjo përfshin shitjet e Municioneve të Sulmit Direkt të Përbashkët me vlerë 262 milionë dollarë, më shumë se 800 milionë dollarë në tanke 120 mm dhe predha mortajash me eksploziv të lartë, mbi gjysmë miliardë dollarë automjete taktike ushtarake dhe deri në 50 avionë të rinj luftarakë F-15IA dhe 25 komplete përmirësimi me vlerë 18.82 miliardë dollarë.

“Monitoruesit e besueshëm të të drejtave të njeriut kanë dokumentuar në mënyrë rigoroze incidente të shumta që përfshijnë këto sisteme që çojnë në vdekje dhe dëmtime të papranueshme të civilëve”, tha zyra e Sanders në një deklaratë të shtatorit.

"Raporti i vetë administratës në përputhje me Memorandumin e Sigurisë Kombëtare 20 (NSM-20) arriti në përfundimin se këto armë 'janë përdorur nga forcat izraelite të sigurisë që nga 7 tetori në raste që nuk janë në përputhje me detyrimet e saj të IHL-së [e drejta ndërkombëtare humanitare] ose me praktikat më të mira të vendosura për zbutjen e dëmit të civilëve”, shtoi zyra.

Deri më tani, vetëm gjashtë nga 100 senatorët e dhomës kanë thënë se do të mbështesin masën.

Sanders pritet të informojë gazetarët në Kapitol të martën.