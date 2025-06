Senatori i pavarur amerikan, Bernie Sanders, ka deklaruar se është koha që ShBA-ja t’i japë fund bashkëfajësisë së saj në mizoritë e Izraelit ndaj Rripit të Gazës së rrethuar.

Komentet vijnë derisa Senati i ShBA-së përgatitet të votojë për masat që do të bllokojnë mbi 20 miliardë dollarë shitje të armëve ofensive për Izraelin.

Dje, Sanders përmes një konference për media në ‘Capitol Hill’ u kërkoi kolegëve të tij ligjvënës të mbështesin tre masat, të njohura si “rezoluta të mos miratimit”, që janë planifikuar të votohen sot.

“(ShBA-ja) aktualisht është në shkelje të ligjit dhe çdo anëtar i Senatit të ShBA-së që beson në sundimin e ligjit duhet të votojë për këto rezoluta”, tha Sanders.

Ai theksoi në veçanti Aktin e Ndihmës së Huaj të vitit 1961 dhe Aktin e Kontrollit të Eksportit të Armëve të vitit 1976, të cilat ndalojnë dorëzimin e armëve për çdo vend që shkel të drejtat e njeriut ose që bllokon ndihmën humanitare të ShBA-së.

“Është e qartë se ajo që po ndodh sot në Gaza është e papërshkrueshme, por ajo që e bën edhe më të dhimbshme është se shumica e asaj që po ndodh atje është bërë me armët amerikane dhe me mbështetjen e taksapaguesve amerikanë”, u tha Sanders gazetarëve.

"ShBA-ja është bashkëpunëtore në këto mizori. Kjo bashkëfajësi duhet të marrë fund dhe kjo është ajo që përpiqet të arrihet me këto rezoluta. Është koha për t'i thënë qeverisë së Netanyahut se ata nuk mund të përdorin dollarët e taksapaguesve të ShBA-së dhe armët amerikane në shkeljen e ligjit amerikan dhe atë ndërkombëtar dhe në kundërshtim me vlerat tona morale”, shtoi ai.

Rezolutat synojnë të bllokojnë shitjen e ‘municioneve të përbashkëta të sulmit direkt’ me vlerë prej 262 milionë dollarësh, më shumë se 800 milionë dollarë në tanke 120 mm dhe predha mortajash me eksploziv të lartë, mbi gjysmë miliardë dollarë automjete taktike ushtarake dhe deri në 50 avionë të ri luftarak ‘F-15IA’, si dhe 25 komplete të përmirësimit me vlerë 18.8 miliardë dollarë.

Deri më tani, vetëm gjashtë nga 100 anëtarët e Senatit të ShBA-së kanë dalë në mbështetje të masave. Sanders nuk pranoi të ofrojë pikëpamjet e tij nëse masat do të kthjellojnë dhomën, në vend të kësaj duke theksuar se "ajo që do të ndodhë, do të ndodhë".

Më 13 tetor, administrata e presidentit Joe Biden lëshoi ​​një letër dërguar në Izrael nga sekretari i Shtetit, Antony Blinken dhe sekretari i Mbrojtjes, Lloyd Austin, përmes të cilës i dha Tel Avivit 30 ditë për të ndërmarrë hapa specifike për të përmirësuar situatën humanitare në Gaza, duke përfshirë lejimin e hyrjes së ndihmave në Gaza, respektivisht një minimum prej 350 kamionësh në ditë.

Afati erdhi dhe shkoi me grupet e ndihmës që thanë se situata në Gaza u përkeqësua gjatë muajit, veçanërisht në Gazën veriore ku forcat izraelite kanë nisur një fushatë gjithëpërfshirëse që ka vrarë qindra civilë dhe ka ndërprerë dërgesat e ndihmave.

Një koalicion prej tetë grupe ndihmash tha se Izraeli në lehtësimin e ndihmës "dështoi vazhdimisht", duke paralajmëruar se "njerëzit janë të uritur në Gaza sepse operacionet ushtarake izraelite u kanë mohuar atyre ndihmën kritike ushqimore dhe nevojat themelore, gjë që nga ana tjetër ka shkaktuar kushte afrimi të urisë për 800 mijë civilë palestinezë në të gjithë Gazën.

Senatori Chris Van Hollen, nga ana e tij, në mënyrë të drejtpërdrejtë tha se administrata e presidentit Biden "ka dështuar të ndjekë ligjin dhe politikat e veta që detyrojnë administratën" për ofrimin e ndihmës ushtarake.

"Faktet janë shumë të qarta në këtë pikë", tha Van Hollen së bashku me senatorin Sanders.

Duke iu referuar letrës së dërguar nga Austin dhe Blinken, ai tha se, "Ju po mendonit pasi të dërgohej një letër si kjo, gjërat të paktën do të përmirësoheshin pak. Ata janë përkeqësuar shumë. Pra, çfarë kuptimi ka të dërgosh një letër nëse nuk e merrni parasysh atë që thoni”.

Pothuajse 44 mijë njerëz janë vrarë në Gaza që kur Izraeli filloi luftën në enklavën bregdetare të rrethuar në hakmarrje për sulmin ndërkufitar të Hamasit më 7 tetor të vitit 2023, që sipas Tel Avivit vrau rreth 1.200 njerëz.

Kufizimet e Izraelit në dhënien e ndihmës humanitare, në të cilën Gaza ishte shumë e varur edhe para luftës për shkak të bllokadës izraelite, ka çuar në mungesë të gjerë dhe akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.