ShBA-ja ofron ndihma ushtarake prej 275 milionë dollarësh për Ukrainën

Pakoja do të përfshijë municion për HIMARS (Sistemi i Artilerisë Raketore me Lëvizshmëri të Lartë), predha artilerie, raketa tokë-ajër Javelin dhe armë të vogla me municione, ndër pajisje të tjera.