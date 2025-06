Presidenti i sapoemëruar, Donald Trump, njoftoi të mërkurën se zgjodhi ish-Prokurorin e Përgjithshëm në detyrë Matthew Whitaker për ambasadorin e ShBA-së në NATO.

“Matt është një luftëtar i fortë dhe një Patriot besnik, i cili do të sigurojë që interesat e Shteteve të Bashkuara të avancohen dhe mbrohen”, tha Trump në një deklaratë.

Ai tha se zgjedhja e tij do të forcojë marrëdhëniet e ShBA-së me aleatët e NATO-s dhe do të qëndrojë e vendosur kundër kërcënimeve ndaj paqes dhe stabilitetit.

“Ai do të vendosë Amerikën në radhë të parë”, tha Trump.

Whitaker shërbeu si ushtrues detyre i Prokurorit të Përgjithshëm nga nëntori 2018 - shkurt 2019. Ai shërbeu si Shef i Stafit të Prokurorit të Përgjithshëm Jeff Sessions.

Kabineti i Trump po formohet pas fitores së tij në zgjedhje më 5 nëntor. Ai deri më tani ka shpallur emra për të drejtuar më shumë se gjysmën e 15 agjencive.

Ai do të marrë titullin e tij më 20 janar.