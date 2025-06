Sllovenia ka marrë një vendim për të zgjatur kontrollet kufitare me Kroacinë dhe Hungarinë. Sllovenia në këtë mënyrë po zgjeron kontrollin kufitar dhe vendimi për ta bërë këtë u mor për herë të parë më 21 tetor të vitit të kaluar. Kontrolli në kufirin e brendshëm të Shengenit me Kroacinë dhe Hungarinë, i cili aktualisht është i vlefshëm deri më 21 dhjetor, do të zgjatet kështu edhe për gjashtë muaj të tjerë. Siç u shpjegua, Qeveria e Sllovenisë vendosi ta zgjasë vëzhgimin për shkak të rritjes së nivelit të kërcënimit nga terrorizmi. “Policia do të vazhdojë t'i monitorojë pikat kufitare me Kroacinë dhe Hungarinë në mënyrë që të ketë sa më pak ndikim në qarkullimin e pasagjerëve, mjedisin dhe ekonominë dhe veçanërisht në jetën e popullsisë përgjatë kufirit“, njoftoi Zyra e Qeverisë për Komunikim.

Është masë e përkohshme për shkak të kërcënimit të shtuar të terrorizmit, me të cilin Qeveria e Sllovenisë dëshiron të sigurojë nivel të lartë të sigurisë për të gjithë banorët, shtuan ata pas seancës së Qeverisë. Për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë në Lindjen e Mesme dhe kërcënimit të shtuar të terrorizmit, Sllovenia vendosi mbikëqyrjen në kufirin me Kroacinë dhe Hungarinë më 21 tetor të vitit të kaluar. Më pas, për të njëjtat arsye, Italia vendosi mbikëqyrjen në kufirin me Slloveninë dhe që atëherë e ka shtrirë atë, ashtu si Sllovenia.

Të mërkurën, Italia njoftoi vendimin për të zgjatur deri në qershor 2025. Javën e kaluar Austria zgjati edhe për gjysmë viti kontrollin kufitar me Slloveninë, deri më 11 maj 2025. Austria e futi këtë masë në kulmin e krizës së refugjatëve në vitin 2015. Ndryshe, Gjermania, Danimarka, Franca, Italia, Norvegjia dhe Suedia gjithashtu zbatojnë kontrolle kufitare të brendshme, ndërsa Holanda do të vendosë kontrolle kufitare me Belgjikën dhe Gjermaninë më 9 dhjetor.

Në përputhje me nenin 27 të Kodit të Kufijve të Shengenit, Qeveria e Sllovenisë do të informojë anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian, Komisionin Evropian dhe Parlamentin Evropian për vendosjen e synuar të rikontrollit të përkohshëm.