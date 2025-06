Shefi ekzekutiv i kompanisë shtetërore hungareze të energjisë ‘MVM CEEnergy’, Laszlo Fritsch, në Forumin Energjetik të Istanbulit ka deklaruar se partneritetet e reja në gazin natyror janë thelbësore për Evropën, pasi ajo ofron mundësinë për të diversifikuar portofolin e energjisë.

Forumi Energjetik i Istanbulit, i organizuar nga Anadolu nën kujdesin e Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, fokusohet në temën "E ardhmja e përbashkët, qëllimet e përbashkëta". Ky forum bashkon liderët global të energjisë për të adresuar sfidat e përbashkëta.

Në seancën plenare të Korporatës Turke të Naftësjellësit (BOTAŞ), e titulluar "Dinamika e re e sigurisë së gazit: Perspektiva rajonale", Fritsch tha se roli i gazit, veçanërisht në Evropën Qendrore, është “shumë më i rëndësishëm sesa për pjesën tjetër të Evropës”, duke theksuar se mundësitë janë në rritje për rajonin.

Fritsch po ashtu përmendi se kompania ‘MVM CEEnergy’ ka pasur shumë zhvillim në dekadën e fundit jo vetëm në gaz, por edhe në energjinë e gjelbër.

"Tradicionalisht, gazi rus është mjaft i rëndësishëm për ne. Megjithatë, partneritetet e reja, deri tani, janë gjithashtu mjaft të rëndësishme. Na jep mundësinë për të diversifikuar portofolin tonë", shtoi ai.

"Kërkesa për tranzicion energjetik po rritet"

Kreu i kompanisë shtetërore energjetike të Azerbajxhanit ‘SOCAR’, Rovshan Najaf, theksoi se kërkesa në rritje për burime më të pastra energjie, përfshirë gazin natyror, ushtroi presion të paparë mbi furnizuesit.

"Kërkesa për energji elektrike, e nxitur nga teknologjitë e inteligjencës artificiale dhe tranzicioni i energjisë, po rritet me një ritëm të jashtëzakonshëm. Mendoj se do të shohim konkurrencë midis furnizuesve, përkundrazi, sfida e vërtetë do të jetë përmbushja e kërkesës", tha Najaf.

Sipas tij, Azerbajxhani është bërë një nga furnizuesit kryesorë të gazit për vendet evropiane, veçanërisht pas krizës energjetike të shkaktuar nga lufta në Ukrainë.

‘SOCAR’ aktualisht furnizon me gaz 11 vende evropiane, tha Najaf, duke shtuar se kompania synon të arrijë edhe më shumë klientë deri në fund të vitit, duke përfshirë vendet anëtare të Bashkimit Evropian (BE).

"Ne jemi të përkushtuar që të kontribuojmë në sigurinë energjetike të rajonit dhe këtë po e bëjmë së bashku si partnerë", theksoi ai.

"Siguria energjetike e rëndësishme në rajonet me qasje të kufizuar në energji"

Shefi ekzekutiv i ‘Oman LNG’, Hamed Al Naamany, nga ana e tij, tërhoqi vëmendjen për vendet, ku qasja e energjisë është e kufizuar, si dhe theksoi nevojën për siguri energjetike.

Al Naamany tha se kompania ‘Oman LNG’ po kërkon mënyra që të jetë në gjendje të ndihmojë partnerët e saj në arritjen e qëllimeve të tyre në drejtim të qasjes së energjisë.

Siç tha ai, Türkiye shihet si "qasje masive" në Evropë dhe më afër Omanit në distancë, për të qenë në gjendje të rritet në tregjet evropiane.

"Kur filluam të diskutonim me BOTAŞ-in, ajo që pamë ishte plotësimi shumë i shpejtë. Ne zbuluam se po shikonim gatishmërinë dhe fleksibilitetin në të njëjtën mënyrë. Ne gjithashtu e pamë si një mënyrë për të qenë në gjendje të zgjerojmë qasjen tonë në një nga tregjet më të mëdha", tha Al Naamany.

Më tej, ai tha se hapja e mundësive të reja për konkurrencën dhe teknologjinë mund të ndihmojë në uljen e çmimeve.

"Elementi më i rëndësishëm, përveç investimit, është edhe fleksibiliteti në termat që duam të punojmë me partnerët tanë në një mënyrë që të vazhdojë të jetë fitimprurëse", tha Al Naamany.

Duke shprehur dëshirën e tyre për të parë më shumë investime në një numër blloqesh në Oman, Naamany tha se, "Ne do të donim të shohim partnerë që të vijnë dhe të punojnë me qeverinë dhe t’i zhvillojnë ato blloqe".

‘OMV’ po zhvillon fushën e gazit në Detin e Zi

Franck Neel, anëtar i bordit ekzekutiv të kompanisë ‘OMV’, tha se kompania e tij ka krijuar një marrëdhënie afatgjate me ‘BOTAŞ’-in e Türkiyes në mënyrë kontraktuale, por edhe marrëdhënie midis ekipeve që është shumë e rëndësishme.

Neel kujtoi se kompanitë ‘OMV’ dhe ‘BOTAŞ’ filluan të punojnë në vitin 2005 në lëvizjen e gazit natyror të lëngshëm. ‘OMV’, theksoi ai, po zhvillon një fushë gazi në Detin e Zi.

Neel tha se kompania e tij tashmë po operon në disa prodhime në det të hapur në ujë të cekët, por synon të kalojë në det të thellë.

Ai njoftoi se ekziston edhe një eksplorim në Bullgari dhe nëse të gjitha lejet shkojnë mirë, kompania mund të nisë eksplorimin vitin e ardhshëm.

Neel gjithashtu tha se oferta dhe çmimi janë dy sfida, siç theksoi ai, është e rëndësishme të diversifikohet oferta dhe të sigurohet oferta e mjaftueshme që kërkesa të jetë në gjendje që çmimi të jetë i përballueshëm për konsumatorët.