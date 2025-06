Ankaraja dhe Budapesti do të rinovojnë një marrëveshje të eksportit të gazit natyror midis dy vendeve, tha një zyrtar i lartë hungarez i energjisë.

“Bashkëpunimi i mëtejshëm me (kompaninë turke të energjisë) BOTAS është shumë i rëndësishëm. Ne po punojmë aktualisht për të rinovuar marrëveshjen e vitit të kaluar, "tha Laszlo Fritsch, shefi ekzekutiv i kompanisë shtetërore energjetike të Hungarisë MVM CEEnergy, në margjinat e Forumit Energjetik të Stambollit, organizuar nga Anadolu nën kujdesin e Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore.

Fritsch i referohej një marrëveshjeje të vitit 2023 midis Korporatës Turke të Naftës së Naftës (BOTAS) dhe MVM të Hungarisë, në të cilën Türkiye filloi dërgesat e gazit natyror përmes tubacionit në Hungari, destinacioni i saj i parë i vendit evropian që nuk është një nga fqinjët e Türkiyes.

“Ne dëshirojmë të bashkëpunojmë më tej me BOTAS dhe të rrisim vëllimet për të ardhmen,” shtoi ai.

Fritsch tha se Hungaria synon "të arrijë një marrëveshje deri në fund të këtij viti" duke u shtrirë në vitet në vijim.

Duke lavdëruar marrëveshjen e mëparshme, Fritsch tha: "Ishte shumë kënaqësi të isha një nga palët që nënshkroi marrëveshjen vitin e kaluar në drejtim të bashkëpunimit të gazit midis MVM Group të Hungarisë dhe BOTAS Group nga Türkiye."

"Unë mendoj se ishte një moment historik sepse me sa di unë, ne ishim të parët që nënshkruam një marrëveshje me BOTAS në lidhje me dërgesat e gazit jashtë Türkiyes," shtoi ai.

“Ishte shumë e rëndësishme për ne,” shpjegoi ai. "Sepse në thelb, ajo hap portën për një bashkëpunim të ri."

"Për ne, rajoni i Evropës Qendrore Lindore është mjaft i rëndësishëm," tha ai. “Ne kemi plane të shkëlqyera. Dhe padyshim, Türkiye dhe BOTAS u bënë një lojtar i madh në treg.”

“BOTAS mund të jetë portier dhe mund të jetë jo vetëm një qendër virtuale, por edhe fizike për gjithë rajonin,” shpjegoi ai.

- Energjia e gjelbër, lufta në Ukrainë

Duke thënë se MVM po punon edhe me energjinë e gjelbër, Fritsch tha: “Kemi të bëjmë me bërthamore. Kemi të bëjmë me diellore.”

"Kështu që unë mendoj se dera është e hapur për bashkëpunim të mëtejshëm midis dy vendeve," shpjegoi ai.

Për mënyrën se si furnizimi evropian i sigurisë së energjisë është ndikuar nga lufta e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, Fritsch tha se e ardhmja e tranzitit ukrainas, e cila në thelb është ende një çështje për muajt në vijim, është shumë e rëndësishme.

"Pra, është ende e paqartë nëse tranziti do të pushojë apo do të vazhdojë të rrjedhë," tha ai.

"Kjo do të ketë mjaft ndikim për vendet e Evropës Qendrore," tha ai. “Po flas për Republikën Çeke, Austrinë, Sllovakinë, Hungarinë, por edhe Rumaninë”.

"Pra, ne nuk e dimë ende se çfarë do të ndodhë," shpjegoi ai. “Kështu që jep disa paqartësi. Por fakti që Hungaria furnizohet kryesisht nga gazsjellësi TurkStream për ne është një lehtësim. Pra, në thelb për Hungarinë, edhe nëse tranziti ukrainas pushon së ekzistuari, nuk do të përballet me probleme të sigurisë së furnizimit."