Sipas një njoftimi të shkruar nga NATO-ja, gjatë vizitës së tij të parë në Ankara pas marrjes së detyrës, Rutte do të takohet me Presidentin Recep Tayyip Erdoğan, Ministrin e Punëve të Jashtme Hakan Fidan dhe Ministrin e Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler.

Gjithashtu, thuhet se Rutte do të zhvillojë takime me përfaqësues të industrisë turke të mbrojtjes, do të vizitojë objektet e Industrisë Turke të Hapësirës dhe Aeronautikës (TUSAŞ), si dhe do të bëjë homazhe në Anıtkabir.