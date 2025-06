Numri i të vdekurve në përleshjet e reja fisnore në provincën veriperëndimore të Pakistanit Khyber Pakhtunkhwa u rrit në 35, tha një zyrtar lokal të shtunën.

Përleshjet në rrethin Kurram, pranë kufirit afgan, shpërthyen të premten vonë pas një sulmi ndaj furgonëve të pasagjerëve nga sulmues të paidentifikuar të enjten.

“Deri më tani, 35 persona janë vrarë nga të dyja palët, ndërsa dhjetëra të tjerë janë plagosur”, tha në telefon për Anadolu Salim Shah, një oficer i policisë lokale.

Numri i të vdekurve nga sulmi me furgon me pasagjerë të së enjtes është rritur në 45, me 16 të tjerë që marrin ende trajtim në spitale.

Në përgjigje të dhunës në rritje, autoritetet lokale kanë vendosur një shtetrrethim, kanë pezulluar shërbimet celulare, kanë mbyllur shkollat ​​dhe bizneset në zonat e thella të rrethit Kurram.

Pamjet në mediat sociale treguan se persona të armatosur gjithashtu i vunë zjarrin një tregu lokal, si dhe shtëpive dhe ndërtesave qeveritare në zonë.

Zëvendës Komisioneri Javidullah Mehsud u tha gazetarëve vendas se po bëhen përpjekje për të mbledhur një asamble fisnore, ose xhirga, për të ndërmjetësuar dhe parandaluar dhunën e mëtejshme.

Distrikti Kurram, i cili kufizohet me Afganistanin, ka parë përleshje të përsëritura fisnore muajt e fundit. Në shtator, një konflikt në të njëjtin rajon la 46 të vdekur, megjithëse të moshuarit e fiseve arritën të ndërmjetësonin një armëpushim.

Më herët në korrik, një tjetër mosmarrëveshje e dhunshme mbi pronësinë e tokës në Kurram mori 43 jetë dhe plagosi 180 njerëz gjatë ditëve të luftimeve intensive.

Raundi i fundit i dhunës vjen pasi fiset lokale bllokuan rrugët në zonë për më shumë se dy javë në fillim të këtij muaji, duke komplikuar më tej tensionet në rajon.