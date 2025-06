Gjatë një takimi me zyrtarë ushtarakë, përfaqësues të industrisë së mbrojtjes dhe zhvillues të sistemeve të raketave në Moskë, të premten, Putin tha se Oreshnik nuk është thjesht ICBM dhe mjet shkatërrimi masiv, por gjithashtu armë me precizitet të lartë.

"Do të doja të theksoj një aspekt tjetër këtu. Sistemi i raketave Oreshnik nuk është thjesht armë hipersonike efektive. Për shkak të fuqisë së saj shkatërruese, veçanërisht kur përdoret masivisht dhe në kombinim me sisteme të tjera me precizion të lartë që Rusia gjithashtu ka, përdorimi i saj kundër objektivave të armikut do të jetë i ngjashëm në efekt dhe fuqi me përdorimin e armëve strategjike", tha ai.

Armët strategjike i referohen përgjithësisht armëve kryesore të forcave të armatosura të Rusisë, që janë të përqendruara në armët bërthamore strategjike dhe taktike. Këto përfshijnë raketa tokë-tokë, raketa balistike të lëshuara nga nëndetëse dhe bombardues strategjikë.

Duke pretenduar se asnjë sistem mbrojtës i ekzistueshëm nuk mund ta ndalë Oreshnik, Putin njoftoi se prodhimi serial i raketës është organizuar dhe ajo do të integrohet në Forcat Strategjike të Raketave.

Rusia po teston sisteme të ngjashme, të cilat do të futen në prodhim pas vlerësimeve të suksesshme, tha ai, duke shtuar: "Me fjalë të tjera, ne kemi një linjë të tërë sistemesh me rreze mesatare dhe të shkurtër."

Për pjesën e tij, komandanti i Forcave Strategjike të Raketave, Sergei Karakayev, tha se testet e raketës të re balistike me rreze mesatare, të pajisura me kokë raketore hipersonike pa armë bërthamore, u zhvilluan të enjten në kushte luftarake.

Lëshimi ishte i suksesshëm, detyrat e misionit u plotësuan dhe një objektiv strategjik në territorin ukrainas u godit, tha Karakayev.

"Rezultatet e lëshimit konfirmuan saktësinë e dizajnit, inxhinierisë dhe zgjidhjeve teknologjike të vendosura në projekt, si dhe mundësinë e kompleksit të raketave me specifikimet përkatëse," shtoi ai.

Karakayev vlerësoi aftësinë e sistemit për të kaluar mekanizmat aktualë dhe të ardhshëm të mbrojtjes raketore, duke përshkruar kokat e tij raketore hipersonike si efektive ndaj objekteve të ndryshme, duke përfshirë ato të fortifikuara fort.

"Duke marrë parasysh detyrat dhe rrezen e armës, ajo mund të godasë objektiva në gjithë Evropën, duke ofruar avantazhe të mëdha ndaj llojeve të tjera të armëve me precizitet të gjatë. Siç e keni vënë re më parë, përdorimi masiv i kësaj arme do të ishte i ngjashëm me përdorimin e armëve bërthamore," tha ai.

Vasily Tonkoshkurov, zëvendës kryetar i parë i komisionit të industrisë ushtarake të Rusisë, theksoi se Oreshnik u zhvillua shpejt duke përdorur teknologji krejtësisht ruse.

Përfaqësuesi siguroi se çështjet e zëvendësimit të importeve u zgjidhën, duke mundësuar fillimin e shpejtë të prodhimit serial.

Të enjten, Putin njoftoi një sulm në një fabrikë lufte ukrainase në Dnipro duke përdorur raketën hipersonike Oreshnik, si përgjigje ndaj sulmeve në territorin rus që përdorën raketa me rreze të gjatë të prodhuara në ShBA dhe Britaninë e Madhe.

Pas më shumë se një mijë ditësh të luftës ruse në Ukrainë, e cila filloi në shkurt 2022, Kievi sulmoi rajonin e Bryansk në Rusi me gjashtë raketa taktike balistike ATACMS të prodhuara në ShBA të martën, dhe më pas u realizuan sulme me raketa Storm Shadow dhe HIMARS të prodhuara në MB në rajonin e Kurskut të mërkurën.

Në Kursk, sulmi goditi një postë komande ushtarake, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur ndër personelin e sigurisë dhe mbështetjes.