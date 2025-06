Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të hënën se ai "pret me padurim të takohet" me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan për të diskutuar çështjet kryesore globale, duke përfshirë luftën në Ukrainë dhe konfliktin në Lindjen e Mesme.

“Mezi pres të takoj Presidentin Erdoğan për të diskutuar mbi sfidat në rritje për sigurinë tonë kolektive – duke përfshirë kërcënimin e terrorizmit, luftën në Ukrainë dhe krizën në Lindjen e Mesme”, tha Rutte në një deklaratë për Anadolu.

“Në një botë gjithnjë e më të paparashikueshme, Türkiye jep kontribute të paçmueshme për Aleancën tonë, duke përforcuar frenimin në krahun tonë jugor,” tha ai.

Rutte nënvizoi se Türkiye "ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO, një industri mbresëlënëse të mbrojtjes dhe ka qenë një aleat i fortë dhe i përkushtuar për më shumë se 70 vjet".

Shefi i aleancës do të zhvillojë një vizitë në Türkiye të hënën. Ai do të takohet me Presidentin Erdoğan, Ministrin e Jashtëm Hakan Fidan dhe Ministrin e Mbrojtjes Yaşar Guler, sipas një deklarate të NATO-s.

Itinerari i Ruttes përfshin gjithashtu angazhime me përfaqësues të industrisë së mbrojtjes së Türkiyes dhe një vizitë në objektet e Industrisë Turke të Hapësirës Ajrore (TUSAS).

Kjo shënon vizitën e parë zyrtare të Rutte në Ankara që nga marrja e rolit të tij si sekretar i përgjithshëm i aleancës në tetor.