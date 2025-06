Partia Social Demokrate e Gjermanisë (SPD) emëroi të hënën kancelarin Olaf Scholz si kandidatin e saj për zgjedhjet e ardhshme federale, pavarësisht nga sondazhet që tregojnë se vlerësimet e tij të pëlqimit janë në nivelet më të ulëta historike.

Bashkëkryetarët e partisë Lars Klingbeil dhe Saskia Esken njoftuan vendimin unanim pas një takimi ekzekutiv në Berlin, duke shprehur besimin te lidershipi i Scholz, përmes atyre që ata i quajtën sfida të paprecedentë me të cilat përballet Gjermania.

"Olaf Scholz është kancelari i duhur për Gjermaninë, veçanërisht në situatën aktuale me të cilën përballet vendi ynë, Evropa dhe bota," tha Esken, duke vënë në dukje se historia e provuar e Scholz për trajtimin e përgjegjësive të rëndësishme tregon se ai është kandidati më i mirë për këtë pozicion.

"Ne presim me padurim këtë fushatë zgjedhore. Do të jenë zgjedhje të ashpra dhe të ngushta. Me pak më pak se 90 ditë të mbetura nga sot, mund të themi se SPD-ja është gati - ne do të luftojmë," tha ai.

Sondazhet e fundit tregojnë se vlerësimet e Scholz-it kanë rënë në vetëm 14% - më të ulëtat për çdo kancelar të pasluftës - duke reflektuar pakënaqësinë e publikut me grindjet e brendshme midis partnerëve të koalicionit dhe trajtimin e sfidave ekonomike nga ana e tyre.

Koalicioni trepalësh i kancelarit Olaf Scholz me të Gjelbrit dhe Demokratët e Lirë liberalë (FDP) u prish në fillim të këtij muaji për shkak të mosmarrëveshjeve intensive në lidhje me politikën ekonomike dhe planet e shpenzimeve të qeverisë.

SPD-ja dhe opozita kryesore Kristian Demokratët (CDU/CSU) kanë arritur një marrëveshje për të përshpejtuar procedurat parlamentare për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 23 shkurt 2025.