Fluturakja pa pilot Bayraktar TB3 e Türkiyes kreu me sukses një tjetër ulje dhe ngritje pa pajisje shoqëruese në anijen TCG Anadolu, e cila po lundronte në brigjet e Çanakalasë.

Droni i armatosur Bayraktar TB3 i kompanisë turke të mbrojtjes Baykar u ul dhe u ngrit në një anije me një pistë të shkurtër dje, duke vendosur rekorde të reja në historinë e aviacionit botëror, sipas një njoftimi nga Baykar.

Bayraktar TB3 u ul dhe u ngrit edhe dy herë të tjera pa përdorimin e pajisjeve mbështetëse në provën e dytë nga anija TCG Anadolu e cila lundroi dje në brigjet e Çanakalasë. Droni turk përfundoi me sukses testin në të cilin fluturoi në një lartësi mesatare prej 20.000 hapash.

Pas përfundimit të testeve në pistën Kesan dhe testeve të afrimit në det të hapur, Bayraktar TB3 u ngrit me sukses nga pista e shkurtër 12 gradë e TCG Anadolu më 19 nëntor. Bayraktar TB3, i cili kreu një fluturim testues historik 46-minutësh në pikën e takimit të detit Egje dhe Mesdheut, u ul me sukses në një pistë të shkurtër pa përdorimin e pajisjeve mbështetëse të uljes.

Koha totale e fluturimit i kaloi 828 orë

Bayraktar TB3 përfundoi me sukses një test të performancës së sistemit në lartësi të lartë, duke arritur një lartësi prej 36.310 hapash në një fluturim të kryer në Qendrën e Fluturimit dhe Testimit Baykar në Distriktin Kesan, Edirne, më 25 qershor. Avioni turk, i cili u ngrit me një motor PD-170 të prodhimit vendas, kaloi një tjetër prag kritik. Rekordi i lartësisë në historinë e Forcave Ajrore Kombëtare Turke i përket Baykar AKINCI TIHA, i zhvilluar nga Baykar, në 45.118 hapash.

Bayraktar TB3 qëndroi në ajër për gjithsej 828 orë e 57 minuta në fluturimet testuese të deritanishme. Në testin e fluturimit të gjatë të kryer më 20 dhjetor 2023, avioni kombëtar qëndroi në ajër për 32 orë para uljes dhe udhëtoi 5.700 kilometra në qiell.

Avion kombëtar, kamera kombëtare

Bayraktar TB3 fluturoi për herë të parë më 26 mars me sistemin elektro-optik ASELFLIR-500, i zhvilluar nga ASELSAN i Türkiyes. Si pjesë e provës, u integrua me sukses sistemi elektro-optik i zbulimit, i vëzhgimit dhe i shënjestrimit ASELFLIR-500, i cili ka performancën më të mirë në krahasim me ekuivalentët e tij në botë.

Bayraktar TB3 do të jetë UAV-ja lider në klasën e tij me strukturën dhe aftësitë e tij të krahëve të palosshëm. Anija kombëtare do të ketë gjithashtu aftësi komunikimi përtej vijës së shikimit, kështu që mund të kontrollohet nga distanca shumë të gjata. Prandaj, ai do të sigurojë një efekt të shumanshëm në fuqinë parandaluese të Türkiyes duke kryer misione zbulimi, vëzhgimi, inteligjence dhe sulmi kundër objektivave jashtë shtetit me municionet inteligjente që ajo mban.

Kampion eksporti

Baykar, e cila realizon projektet e saj me burimet e veta, ka gjeneruar 83 për qind të të ardhurave të saj nga eksportet që nga fillimi i procesit të kërkimit dhe zhvillimit të mjeteve ajrore pa pilot në 2003. Duke arritur 1,8 miliardë dollarë eksporte në vitin 2023, Baykar ishte ndër 10 kompanitë kryesore me eksportet më të larta në të gjithë sektorët në Türkiye.

Sipas të dhënave të Presidencës së Industrisë së Mbrojtjes dhe Këshillit të Eksportuesve Turk (TIM), Baykar, i cili mori çmimin "Kampion i Eksportit", u bë lider i eksportit të industrisë së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore në 2021, 2022 dhe 2023. Duke fituar më shumë se 90 për qind të të ardhurave të tij nga eksportet në vitet e fundit, Baykar vetëm përbënte një të tretën e eksporteve të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të vendit në 2023.

Nga 97,5 për qind e kontratave të nënshkruara aktualisht nga Baykar, kompania më e madhe në botë për prodhimin e mjeteve ajrore pa pilot, ato lidhen me eksportin. Deri më tani janë nënshkruar kontrata eksporti me 35 vende, duke përfshirë 34 vende për Bayraktar TB2 dhe 10 vende për Bayraktar AKINCI.