Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yaşar Güler, tha se SHBA rishikoi pozicionin për shitjen e avionëve luftarakë F-35 në Türkiye, pasi dëshmoi përparimin e Ankarasë me avionin luftarak vendas KAAN.

"Kur amerikanët panë se ne mund të ndërtonim dhe të fluturonim avionin KAAN, ata ndryshuan pak mendje për F-35-ën" tha Güler, duke iu drejtuar Komisionit të Planifikimit dhe Buxhetit të Parlamentit Turk.

"Tani, ata po shprehin gatishmërinë për të siguruar F-35. Megjithatë, nuk është bërë asnjë përparim. Ne këmbëngulim të rimarrim pjesën tonë të prodhimit dhe të mbajmë kërkesën tonë për të blerë F-35", shtoi ai.

Güler theksoi gjithashtu përpjekjet e Ankarasë për të modernizuar Forcën Ajrore derisa avioni i lehtë luftarak HÜRJET, si dhe KAAN, të jenë funksionalë. Ai njoftoi një pagesë 1,4 miliard dollarë për 40 avionë amerikanë F-16 Block 70 Viper, duke shtuar se Türkiye do të modernizojë 79 nga avionët e saj më të vjetër F-16 në objektet e Industrisë Turke të Hapësirës Ajrore.

Në lidhje me avionët Eurofighter Typhoon, Güler vuri në dukje se Gjermania ka lëshuar lejet e nevojshme dhe diskutimet e prokurimit vazhdojnë. - Mbrojtja ajrore Ministri i Mbrojtjes Kombëtare tha se Türkiye bleu sistemin raketor S-400 të Rusisë në përputhje me nevojat e vendit, pasi asnjë vend tjetër me sisteme të tilla nuk iu përgjigj pozitivisht kërkesave të Ankarasë.

Güler konfirmoi se sistemet S-400 janë gati për t'u vendosur dhe për të qenë funksionale brenda 12 orëve, nëse është e nevojshme. Duke nënvizuar se është një sistem i mbrojtjes ajrore, Güler tha se Türkiye do ta përdorë atë vetëm në rast të një "niveli shumë të lartë rreziku".

Sa i përket përditësimeve të fundit në lidhje me sistemet vendase të mbrojtjes ajrore, ai tha se jo të gjitha këto sisteme janë përfunduar. "SIPER 1 (raketë tokë-ajër me rreze të gjatë) u prodhua dhe hyri në inventar me një rreze veprimi prej 100 kilometrash.

Tani, SIPER-i i dytë dhe i tretë do të pasojnë menjëherë", tha ai, duke shtuar: "Për të siguruar mbrojtjen ajrore për vendin tonë, do të na duhen jo një, por disa kupola çeliku dhe këto tashmë po prodhohen".