Ukraina tha të mërkurën se marrëveshja e armëpushimit e arritur midis Izraelit dhe Libanit është një hap i rëndësishëm drejt paqes dhe stabilitetit rajonal.

“Ky është një hap i rëndësishëm drejt paqes dhe stabilitetit rajonal që do të ndihmojë në parandalimin e një katastrofe humanitare në Liban dhe do të kontribuojë në një ulje të përgjithshme të tensioneve në Lindjen e Mesme”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme të Ukrainës.

Ukraina mirëpret nënshkrimin e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga ShBA-ja dhe Franca, thuhet në deklaratë, duke vënë në dukje se Kievi është i bindur se pajtueshmëria totale e palëve me angazhimet e tyre do të jetë "e rëndësishme për arritjen e paqes së qëndrueshme".

Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi që nga ora 4 e mëngjesit me orën lokale (0200 GMT), disa orë pasi presidenti i ShBA-së Joe Biden njoftoi se ishte arritur një propozim për t'i dhënë fund konfliktit, mes shpresës se ai do të ndalonte sulmet ajrore izraelite mbi qytetet dhe fshatrat libaneze dhe do të përfundonte një vit luftimesh ndërkufitare.