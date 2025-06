Një delegacion ushtarak nga Libia u prit në Ministrinë Turke të Mbrojtjes Kombëtare në kryeqytetin Ankara, njoftoi ministria të enjten.

Delegacioni i Komisionit të Përbashkët Ushtarak 5+5 u ftua nga Türkiye për të diskutuar hapa shtesë që mund të ndërmerren për paqen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit të Afrikës Veriore, thuhet në deklaratën e ministrisë.

Ajo vlerësoi punën e kryer nga komisioni në masat për ndërtimin e besimit dhe kontributin në stabilitetin e Libisë, duke theksuar se u shkëmbyen ide mbi zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta midis lindjes dhe perëndimit.

"Në këtë fazë, konfirmuam se do të vazhdojmë të ofrojmë çdo lloj mbështetjeje dhe kontributi për zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta," tha ministria.

"Qëllimi ynë përfundimtar është një Libi e bashkuar që vepron së bashku me të gjitha institucionet e saj. Me këtë rast, u konfirmua kënaqësia e pritjes së Komisionit të Përbashkët Ushtarak 5+5 në Türkiye nga homologët tanë libianë. Në këtë kontekst, jemi të vendosur të vazhdojmë mbështetjen dhe bashkëpunimin tonë me të gjitha segmentet në Libi mbi bazën e një Libie të bashkuar."

Pas takimit, Komisioni i Përbashkët Ushtarak 5+5 u prit gjithashtu nga Ministri i Mbrojtjes Yaşar Güler, me pjesëmarrjen edhe të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm Metin Gürak.