Presidenti rus Vlladimir Putin paralajmëroi të enjten se nëse Perëndimi i transferon armë bërthamore Ukrainës, Rusia do të përgjigjet me të gjitha armët në dispozicion.

"Në këtë rast (nëse Ukraina merr armë bërthamore nga Perëndimi), ne do të përdorim gjithçka, dua ta theksoj këtë, të gjitha mjetet e shkatërrimit që ka Rusia. Kaq... nuk do ta lejojmë këtë," u tha Putin gazetarëve, duke komentuar mbi veprimet e mundshme të ardhshme të Rusisë nëse Kievi merr armë bërthamore.

Mediat amerikane pretenduan të mërkurën se disa zyrtarë amerikanë dhe evropianë mbështesin idenë e pajisjes së Ukrainës me armë bërthamore.

Putin theksoi se "vetëm njerëz të papërgjegjshëm" mund të mbështesin furnizimin e Ukrainës me armë bërthamore, njerëz që "nuk ndiejnë përgjegjësi për fatet e vendeve dhe popujve të tyre".

Kjo do të thoshte shkelje e të gjitha ligjeve ndërkombëtare në lidhje me mospërhapjen e armëve bërthamore, si dhe Ukraina do të fitonte statusin e një shteti bërthamor me të gjitha pasojat që pasojnë, theksoi ai.

Sa i përket mundësisë që Ukraina të pretendojë se krijoi vetë armë bërthamore, Putin tha se dyshonte se kjo ishte e mundur, pasi Kievi mund të krijojë vetëm "një bombë të ndotur" – një eksploziv që përmban përbërës bërthamorë.

Putin tha se Kievi ka sulmuar dy herë rajonin rus të Kurskut me një raketë të prodhuar nga ShBA-ja, ATACAMS, pasi Rusia përdori fillimisht raketën e saj më të fundit balistike, Oreshnik, për të goditur një objektiv në Ukrainë.

I pyetur për goditje hakmarrëse në qendrat e vendimmarrjes së Ukrainës duke përdorur raketat Oreshnik, Putin tha: "Gjithçka është e mundur."

Presidenti rus gjithashtu dha disa detaje rreth raketës Oreshnik dhe tha se fuqia e saj e goditjes mund të krahasohet me rënien e një meteoriti, e aftë për të shkatërruar objekte të vendosura thellë nën nivelin e tokës, duke theksuar se Rusia po vazhdon të zhvillojë më tej këto raketa, duke parë potencial për të shtuar kapacitetin e tyre.

"Shfaqja e armëve të tilla si Oreshnik forcon pozitën ushtarake të Rusisë," vërejti ai.

Putin shtoi se disa liderë perëndimorë dëshirojnë të rifillojnë kontaktet me të për t’i diskutuar çështjet e Ukrainës dhe të Evropës. Ai përsëriti gatishmërinë e tij për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë duke përdorur mjete diplomatike, duke refuzuar deklaratat dhe duke përshkruar propozimin e tij të qershorit për paqen si "kushte".

"Unë nuk thashë që ato ishin parakushte për fillimin e negociatave. Unë thjesht po flisja për kushtet tona për paqen," tha ai.

I pyetur për pritshmëritë e tij nga Donald Trump, Putin e quajti presidentin e zgjedhur të ShBA-së "një njeri të zgjuar dhe me përvojë" që është i aftë të gjejë një zgjidhje për problemet, "veçanërisht pas gjithçkaje që ka kaluar gjatë fushatës elektorale," duke përfshirë dy tentativa për atentat.

Putin tha se "mjete absolutisht të pacivilizuara të luftës u përdorën kundër Trumpit." Për të, Trump ende nuk është jashtë rrezikut.