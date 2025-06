Mbështetësit e grupit terrorist PKK janë përleshur me policinë në veri të Londrës për të dytën ditë radhazi pasi Policia Metropolitane arrestoi shtatë persona në lidhje me aktivitetin e dyshuar terrorist të lidhur me grupin.

Një grup mbështetësish të PKK-së u mblodhën jashtë stacionit të metrosë ‘Turnpike Lane’ duke brohoritur parulla kundër Türkiyes dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe duke bërë thirrje për "Liri për Ocalanin", duke iu referuar Abdullah Ocalanit, kreut të dënuar të PKK-së, i cili po vuan një dënim të përjetshëm në Türkiye.

Më vonë, ata marshuan drejt një qendre komunitare në lagjen ‘Harringay’ të Londrës nën praninë intensive të policisë. Me të mbërritur, ata filluan të hedhin shishe uji drejt oficerëve kur edhe shpërtheu një përleshje.

Kjo shënoi ditën e dytë radhazi të përleshjeve me policinë pas një konfrontimi midis mbështetësve të PKK-së dhe oficerëve të mërkurën vonë, pasi shtatë persona u arrestuan më herët në një operacion të koordinuar nga Komanda Kundër Terrorizmit të Londrës.

Arrestimet u kryen në vende të ndryshme në gjithë Londrën sipas nenit 41 (1) të Aktit të Terrorizmit të vitit 2000. Të gjithë të dyshuarit janë aktualisht në paraburgim në një stacion policor në Londër.

Policia Metropolitane tha se dy gra të moshës 59 dhe 31, si dhe katër burra të moshës 27, 62, 56 dhe 23 vjeç u arrestuan në adresa të ndara të mërkurën herët, ndërsa i dyshuari i shtatë, një burrë 31-vjeçar, u arrestua në perëndim të Londrës më vonë gjatë ditës.

"Kërkimet tona mbeten në vazhdim dhe ne vazhdojmë të hetojmë se cilat janë akuzat shumë serioze. Ne parashikojmë që disa nga aktivitetet tona të kërkimit do të vazhdojnë për disa ditë", tha ushtruesja e detyrës së komandantit në Komandën Kundër Terrorizmit të Londrës, Helen Flanagan.