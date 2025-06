Sllovenia ndan 500 mijë euro për kthimin e emigrantëve të paligjshëm

Vlera e parashikuar e projektit është dy milionë euro, nga të cilat Fondi Evropian për Azil, Migrim dhe Integrim do të marrë pjesë në vlerë prej 75 për qind, ndërsa Sllovenia do të marrë pjesë me 25 për qind, apo gjysmë milionë euro.