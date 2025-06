Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan theksoi të premten rëndësinë e unitetit dhe veprimit të përbashkët për vendet islamike në përgjigje të sulmit të vazhdueshëm të Izraelit në Gaza.

Presidenti Erdoğan tha se zhvillimet e fundit në Rripin e Gazës dhe territoret e pushtuara palestineze që nga 7 tetori 2023 kanë treguar edhe një herë rëndësinë kritike të unitetit dhe solidaritetit të kombeve islamike.

Ai i bëri këto komente në një video-mesazh për Samitin Ndërkombëtar Humanitar "E ardhmja e Gazës", i cili u organizua në Istanbul nga Fondacioni Diyanet i Türkiyes dhe Fondacioni Al Khair.

“Në sy të gjithë botës, gati 50.000 nga motrat dhe vëllezërit tanë palestinezë, shumica prej tyre fëmijë dhe gra, janë martirizuar”, tha ai, duke shtuar: “Si rezultat i bombardimeve të Izraelit që synojnë drejtpërdrejt civilët, mbi 100.000 palestinezë të pafajshëm janë plagosur”.

Ai u ankua se sulmet e Izraelit në Liban kanë rezultuar në mbi 3.500 vdekje dhe se "vendet e adhurimit, shkollat, spitalet dhe të gjitha aspektet e infrastrukturës civile kanë qenë objektiva të sulmeve të Izraelit".

“Përballë këtyre sulmeve, Türkiye qëndron në solidaritet të plotë me vëllezërit dhe motrat tona palestineze”, u zotua ai.

"Gjatë vitit të kaluar, ne kemi kërkuar veçanërisht t'u shtrijmë një dorë ndihme motrave dhe vëllezërve tanë në Gaza dhe Liban", theksoi Erdoğan, duke kujtuar: "Me mbi 86.000 tonë ndihma të dorëzuara, ne jemi ndër vendet që ofrojnë mbështetjen më të madhe për Palestina”.

Ai vuri në dukje se sasia e ndihmave të dërguara në Liban ka tejkaluar 1.300 tonë, duke shtuar: "Ne po vazhdojmë përpjekjet tona diplomatike për të siguruar që vendet islamike t'i përgjigjen kolektivisht shtypjes në Gaza dhe të veprojnë së bashku".

“Lufta jonë do të vazhdojë derisa pushtimi dhe masakrat në Palestinë të marrin fund dhe të krijohet një shtet palestinez i pavarur, sovran dhe territorialisht i bashkuar, me kryeqytet Jerusalemin Lindor, bazuar në kufijtë e vitit 1967”, nënvizoi ai, duke shprehur besimin e tij. se "samiti ndërkombëtar i ndihmës humanitare do të na mbështesë në këtë luftë".

Izraeli ka nisur një luftë gjenocidale në Rripin e Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas në tetor të vitit të kaluar, duke vrarë mbi 44.300 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur mbi 104.900.

Viti i dytë i gjenocidit në Gaza ka tërhequr një reagim ndërkombëtar në rritje, me zyrtarë dhe institucione që i etiketojnë sulmet dhe bllokimin e dërgesave të ndihmave si një përpjekje të qëllimshme për të shkatërruar një popullsi.

Javën e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza.