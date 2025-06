Komisarja e re sllovene për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, do të udhëtojë për në Kiev, kryeqytetin e Ukrainës, në fundjavë.

"Jo vetëm rindërtimi i Ukrainës, por edhe i gjithë procesi i negociatave për anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian është në portofolin tim", tha Kos në një intervistë për RTV Sllovenia.

Përveç komisares për zgjerimin Marta Kos, në Kiev do të udhëtojë të shtunën edhe presidenti i ri i Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili gjithashtu do të marrë detyrën të dielën, si dhe përfaqësuesja e re e lartë e BE-së për punët e jashtme, Kaja Kallas.

Kos e demantoi idenë se ajo që po ndodh rreth Ukrainës mund ta shënojë më shumë mandatin e saj sesa, për shembull, zgjerimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor.

"Jo vetëm rindërtimi i Ukrainës, por edhe i gjithë procesi negociues për anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian është në portofolin tim. Nga njëra anë, Ukraina e dikton ritmin sepse është hera e parë që nga krijimi i Bashkimit Evropian që një nga vendet kandidate po negocion ndërsa po lufton në shtëpi, por kjo nuk do të thotë që Ballkani Perëndimor do të mbetet në prapavijë, përkundrazi, çdo shtet anëtar apo kandidat varet nga ritmi i tij për t’u afruar me Bashkimin Evropian. Sigurisht, për shkak të luftës në Ukrainë, vërehet gjithashtu një konkurrencë midis vetë vendeve kandidate, kështu që për herë të parë pas 10 vjetësh ka mundësi reale që një ose madje dy shtete të arrijnë deri në fund të negociatave", tha komisarja sllovene, Marta Kos.

Ajo gjithashtu shpjegoi se misioni i saj përfshin si rinovimin e Ukrainës, ashtu edhe gjithë procesin negociues.

"Sigurisht, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas dhe unë do të bashkëpunojmë ngushtë", tha ajo, duke shtuar se "shumica e komisarëve, sigurisht në krye me presidenten Ursula von der Leyen", do të merren me Ukrainën.

Komisarja e BE-së për zgjerimin theksoi gjithashtu se, me gjithë problemet ekonomike në BE dhe çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes, zgjerimi do të mbetet një nga prioritetet e Komisionit Evropian.

"Kemi dëgjuar presidenten Ursula von der Leyen kur përmendi portofolin e zgjerimit në lidhje me sigurimin e sigurisë në Evropë dhe mendoj se është e rëndësishme që zgjerimi në vitin 2024 të jetë diçka krejt tjetër nga sa ishte para pesë vjetësh. Po ashtu, e dimë se nga eksperienca e integrimit të Sllovenisë në Bashkimin Evropian, kur liria dhe paqja nuk ishin aq të theksuara sa janë tani, është e rëndësishme të sigurojmë paqen dhe lirinë në kontinentin tonë", tha Kos.

Ajo gjithashtu theksoi se në vitet e fundit janë mbyllur vetëm pesë kapituj negociues me të gjitha vendet kandidate për anëtarësim në BE.

"Shpresoj se këtë vit do të kemi katër kapituj më shumë, për shkak të Malit të Zi. Vizioni im është që deri në fund të mandatit tim të mund të mbyllim disa kapituj, ndoshta edhe më shumë se njëqind", theksoi komisarja e re e BE-së për zgjerimin.

Në një pyetje për "kompozitën e vështirë të komisionit", ajo tha se Parlamenti Evropian pasqyron zgjedhjet evropiane, të cilat nuk pasqyrojnë atë se kë kanë propozuar qeveritë e shteteve anëtare për kandidatët komisionerë.

"Sot kjo ishte mjaft e dukshme, ishte e dukshme gjithashtu se Parlamenti Evropian ka kaluar në të djathtën dhe gjithashtu do të jetë gjithnjë e më e vështirë të gjesh shumicën", tha ajo.

Megjithëse shumica e eurodeputetëve sllovenë nuk e mbështetën, ajo në të ardhmen nuk mund ta "imagjinojë mosbashkëpunimin me eurodeputetët".

Se si do të jetë ai bashkëpunim varet gjithashtu nga komisarët dhe pritshmëritë e deputetëve.

"Dhe këto janë shumë të larta, mendoj", tha Kos.

Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me qeveritë kombëtare, përfshirë atë sllovene, pasi shtetet anëtare janë ato që në fund do të vendosin për pranimin e vendeve kandidate në BE.