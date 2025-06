Ministria e Jashtme e Türkiyes shënoi të premten Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez, duke riafirmuar mbështetjen e palëkundur për Palestinën.

“Ne përsërisim fuqimisht angazhimin tonë ndaj popullit vëlla palestinez se do t'i mbështesim gjithmonë në luftën e tyre për liri, pavarësi dhe dinjitet,” tha ministria në një deklaratë.

Ministri i Jashtëm Hakan Fidan tha se populli palestinez ka zhvilluar një "luftë të nderuar" pa hequr dorë nga "kauza e tij e drejtë pavarësisht padrejtësisë dhe persekutimit që i është nënshtruar që nga viti 1947".

Türkiye do të vazhdojë të punojë me popullin palestinez dhe komunitetin ndërkombëtar për vendosjen e drejtësisë dhe paqes, tha Fidan në X.

Ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya u zotua për mbështetje të palëkundur për palestinezët me këtë rast. "Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar me popullin e nderuar palestinez," tha ai në X.

Zonja e Parë Emine Erdogan e përshkroi Palestinën si një simbol të qëndrueshmërisë. "Palestina...është emri i rezistencës..., shpresa dhe ndërgjegjja e përbashkët e njerëzimit. Në këtë Ditë Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez, shpresoj që e gjithë bota të bashkohet rreth drejtësisë dhe ndërgjegjes," tha Erdogan në X.

Drejtori i Komunikimeve Fahrettin Altun ndau një video në X duke theksuar mizoritë e Izraelit që nga viti 1947, duke thënë: “Procesi që filloi me pushtimin e kolonëve (të paligjshëm izraelitë) në territoret palestineze, të pushtuara që nga viti 1947, vazhdon me masakra të dhimbshme dhe gjenocidin që është kryer për 420 ditë. Vetëm ‘Aleanca e Njerëzimit’ mund ta ndalojë atë”.

E vëzhguar çdo vit më 29 nëntor, dita nxjerr në pah aspiratat palestineze për paqe, drejtësi dhe vetëvendosje.

Ajo u themelua nga OKB-ja në 1977, tri dekada pas rezolutës 181 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e cila propozoi ndarjen e Palestinës në shtete hebreje dhe arabe, duke nënvizuar kërkimin e qëndrueshëm për zgjidhje midis dy palëve, megjithëse perspektivat për këtë aktualisht duken të largëta në mes të Izraelit. lufta e vazhdueshme gjenocidale në Rripin e Gazës.

Ofensiva brutale izraelite pasoi një sulm ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas në tetor të vitit të kaluar. Që atëherë, sulmet izraelite kanë vrarë rreth 44.300 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe kanë plagosur mbi 104.700.

Javën e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një akuzë gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza.