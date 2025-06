Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, në një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken të dielën, theksoi se Türkiye kundërshton zhvillimet që do të rrisin paqëndrueshmërinë në rajon dhe nuk do të lejojë kurrë aktivitete terroriste që synojnë civilët sirianë.

Sipas informacioneve të marra nga Ministria e Jashtme turke, Fidan dhe Blinken gjatë bisedës së tyre telefonike kanë diskutuar për zhvillimet e fundit në Siri.

Fidan përsëriti qëndrimin e Türkiyes kundër çdo veprimi që mund të përshkallëzojë paqëndrueshmërinë në rajon dhe nënvizoi rëndësinë e reduktimit të tensioneve në Siri.

Ai theksoi se arritja e paqes dhe stabilitetit në Siri kërkon përfundimin e procesit politik midis regjimit dhe opozitës.

Ministri gjithashtu bëri të qartë se Türkiye nuk do të lejojë asnjë aktivitet terrorist as kundër territorit të saj, as kundër civilëve sirianë.

Lidhur me situatën në Liban, Fidan theksoi rëndësinë që Izraeli të përmbushë angazhimet e tij për të siguruar një armëpushim të përhershëm.

Ai gjithashtu bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza, së bashku me dërgimin e ndihmave humanitare në rajon.

Biseda trajtoi edhe tema që lidhen me Ukrainën dhe Kaukazin e Jugut.