Kancelari gjerman Olaf Scholz bëri një vizitë të paparalajmëruar në Kiev, duke mbërritur me tren gjatë natës në udhëtimin e tij të dytë në Ukrainë që nga shpërthimi i luftës me Rusinë.

Gjatë fjalëve të tij të mbërritjes, Scholz vlerësoi qëndrueshmërinë e Ukrainës në mbrojtjen kundër Rusisë për mbi 1.000 ditë. Ai njoftoi një paketë të re ndihme ushtarake me vlerë 650 milionë euro që do të dorëzohet këtë muaj.

"Me vizitën time këtu në Kiev, dëshiroj të shpreh solidaritetin tim me Ukrainën. Unë do të doja ta bëja të qartë këtu në terren se Gjermania do të mbetet mbështetësja më e fortë e Ukrainës në Evropë", tha Scholz, duke shtuar: "Ukraina mund të mbështetet te Gjermania. Ne themi atë që bëjmë dhe ne bëjmë atë që themi".

Kancelari Scholz është planifikuar të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy për t'i diskutuar zhvillimet e vijës së frontit dhe iniciativat e mundshme diplomatike, veçanërisht me ndryshimet e mundshme në politikën amerikane nën administratën e ardhshme të Trumpit.

Vizita e kancelarit Scholz vjen në mes të zgjedhjeve të ardhshme federale të Gjermanisë në shkurt 2025, ku politika ndaj Ukrainës është duke u shfaqur si një çështje e diskutueshme.

Teksa partitë kryesore mbështesin ndihmën e vazhdueshme ushtarake për Ukrainën, grupet e opozitës, përfshirë AfD-në e ekstremit të djathtë dhe partinë populiste BSW të krahut të majtë, shprehen kundër një mbështetjeje të tillë.