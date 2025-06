Ish-sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se lëshimet e përkohshme territoriale të Rusisë mund të ndihmojnë në vendosjen e një armëpushimi në Ukrainë.

Në një intervistë për shtëpinë mediatike gjermane “Table.Briefings” të publikuar të hënën, Stoltenberg theksoi se negociatat diplomatike dhe kompromisi mund të hapin rrugën për një marrëveshje armëpushimi.

"Ne kemi nevojë për një linjë armëpushimi, dhe sigurisht kjo (pjesa ukrainase) duhet t’i përfshijë të gjitha zonat aktualisht nën kontrollin rus. Por, ne shohim se kjo mund të mos jetë realisht e arritshme në të ardhmen e afërt. Nëse një linjë armëpushimi do të thotë se Rusia vazhdon t’i kontrollojë të gjitha territoret e pushtuara, kjo nuk do të thotë se Ukraina duhet të heqë dorë nga territori përgjithmonë”, tha politikani me përvojë.

Stoltenberg theksoi rëndësinë e dhënies së garancive të sigurta për Kievin në këmbim të çdo konsiderate territoriale si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit.

Edhe pse anëtarësimi në NATO mbetet një opsion, ai tha se "ka mënyra të tjera për t’i armatosur dhe mbështetur ukrainasit".

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha javën e kaluar se një marrëveshje armëpushimi mund të arrihet nëse territori ukrainas i kontrolluar nga Kievi vendoset "nën ombrellën e NATO-s", në një përpjekje për ta ndaluar "fazën e nxehtë të luftës".

Përpjekjet ndërkombëtare për të arritur një armëpushim midis Ukrainës dhe Rusisë janë intensifikuar javët e fundit.

Pas fitores zgjedhore të Donald Trump, pritet që administrata e ardhshme amerikane t’i favorizojë zgjidhjet diplomatike në vend të ndihmës ushtarake.