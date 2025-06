Të martën, përfaqësuesit kroatë u rikthyen në Kuvend pas një pushimi njëjavor dhe po debatojnë për votëbesimin ndaj Andrej Plenkoviqit, kryeministrit të Kroacisë.

Çështja e besimit ndaj kryeministrit Andrej Plenkoviq është ngritur nga SDP-ja pas skandalit të fundit korruptiv, arrestimit të ministrit të Shëndetësisë Vili Berosh, si dhe propozimin e kanë paraqitur 31 deputetë të Kuvendit të Kroacisë.

SDP-ja e ka shpjeguar propozimin e saj në 14 pika dhe ndër të tjera thekson se “elementet mafioze në strukturat e shtetit partiak janë përgjegjësi politike e Plenkoviqit”.

Partia, ndër të tjera, rendit një sërë rastesh korrupsioni, duke filluar nga rasti i fundit në të cilin u arrestua ministri Berosh, për të cilin pretendon se është "në shërbim të mafies" dhe thekson se ky është një tjetër ministër i Plenkoviçit i arrestuar në detyrë.

Ai paralajmëron edhe privatizimin e shëndetësisë dhe mungesën e mjekëve, rritjen e çmimeve dhe ndikimin në standardin e jetesës së qytetarëve, gjendjen e vështirë të pensionistëve, emigracionin, gjendjen e gjyqësorit, shkeljen e Kushtetutës në politikën e jashtme dhe krizë të sistemit të mirëqenies sociale.

“Duke marrë parasysh të gjitha sa më sipër dhe shumë parregullsi të tjera në punën e Qeverisë së Republikës së Kroacisë, përfaqësuesit e poshtëshënuar besojnë se mënyra se si drejtohet Qeveria e Andrej Plenkoviqit ka krijuar një atmosferë mosbesimi, korrupsioni dhe papërgjegjshmërie politike, e cila ka pasoja të rënda për gjendjen ekonomike dhe sociale të vendit”, thuhet në ftesën për votë mosbesimi.

Përfaqësuesi parlamentar i SDP-së, Ranko Ostojiq, në seancën e sotme akuzoi HDZ-në për mashtrime.

“Çdo vend ka një mafi, dhe rrallë, si Kroacia, mafia ka të njëjtin vend. E vetmja mafi që i dërgon pritshmëritë e saj në buxhet, projeksionet në parlament. Ata shprehen të kënaqur me rritjen e zërave në buxhet dhe do të kenë fitim”, tha Ostojiq.

Ai ka thënë se ka qenë Plenkoviq ai që ka emëruar ministra që është dashur të largohen nga qeveria për shkak të korrupsionit, prandaj e ka quajtur “normale” kërkesën për mosbesimin dhe jo “prezantim”.

Në prag të debatit për besimin ndaj kryeministrit Andrej Plenkoviq, Ostojiq ftoi kolegët e tjerë të opozitës t'i bashkohen nismës.

Sinisha Hajdaš Donçiq, në emër të propozuesit, tha se SDP-ja nuk është e interesuar për statistikat, por se si jeton populli kroat. Në këtë kontekst, ai tha se Kroacia ka humbur gati gjysmë milioni banorë dhe se mungesa e fuqisë punëtore për shkak të rënies së natalitetit dhe emigracionit po tentohet të zgjidhet me importe të kontrolluara keq të fuqisë punëtore të lirë nga vendet e largëta.

"Për qendrat tregtare dhe bankat e huaja, Kroacia është 'El Dorado', dhe nga ana tjetër, pensionet janë makth. Korrupsioni i HDZ-së me kuptimin e plotë të fjalës vret. Kjo nuk është shifra ime retorike, është realiteti i Kroacisë me pasoja tragjike. Dijeni se qytetarët kroatë vdesin tre vjet më herët se mesatarja e Bashkimit Evropian, se ne jemi të dytët për nga vdekshmëria nga sëmundjet malinje për shkak të sistemit jofunksional të kujdesit shëndetësor dhe parandalimit joefektiv në pajisjet mjekësore të paguara tepër, ndërsa në vend që të shpëtojnë jetë njerëzore, paratë derdhen në xhepat e ministrave të korruptuar dhe partnerëve të tyre të dyshimtë”, tha Hajdaš Donçiq.

Përfaqësuesi Željko Reiner në përgjigjen e tij tha se atë që tha Hajdaš Donçiq në prezantimin e tij, ai po ndiqet sipas detyrës zyrtare.

“Ju thatë për një organizatë politike se është mafioze, se është organizatë kriminale dhe se është shoqatë kriminale. Asgjë nga këto nuk është e vërtetë. HDZ-ja nuk është ndjekur penalisht apo dënuar për asgjë nga këto, si dhe mes jush ka pasur kaq shumë hajdutë të dënuar ligjërisht - SDP, sepse me ligj duhet të ndiqet penalisht, si dhe HDZ-ja nuk do t'ju padisë, por do të duhej të vepronte Prokuroria e Shtetit.

Të premten pritet votëbesimi dhe që mocioni për shkarkimin e kryeministrit të kalojë, nevojiten 76 vota.