Forcat e armatosura të Gjermanisë pushuan 62 ushtarë vitin e kaluar për shkak të aktiviteteve dhe deklaratave të ekstremizmit të djathtë, njoftuan zyrtarët të mërkurën.

41 ushtarë, 11 nënoficerë dhe 10 oficerë janë shkarkuar nga detyra, thuhet në raportin e Ministrisë së Mbrojtjes gjermane.

Ushtria refuzoi gjithashtu 94 aplikantë gjatë procesit të rekrutimit për shkak të shqetësimeve rreth angazhimit të tyre ndaj kushtetutës demokratike të Gjermanisë.

Zbulimet vijnë mes shqetësimeve më të gjera për ekstremizmin e ekstremit të djathtë në forcat gjermane të sigurisë. Në vitet e fundit, autoritetet kanë shpërbërë një njësi policore elitare dhe kanë ndjekur penalisht një numër të madh të personelit ushtarak aktiv dhe në pension për planifikimin e sulmeve, ndërsa grumbullonin armë dhe mbanin lidhje me rrjetet ekstremiste.

Dy vjet më parë, dhjetëra ekstremistë të ekstremit të djathtë, përfshirë aristokratin gjerman Heinrich Reuss, u arrestuan për komplot të dyshuar për të përmbysur qeverinë me një grusht shteti. Të dyshuarit, duke përfshirë ish-oficerë policie, ushtarë dhe rezervistë, akuzohen për planifikimin e veprimeve të bujshme si sulmi në parlamentin gjerman dhe rrëmbimi i politikanëve me qëllim që të provokojnë kushte të ngjashme me luftën civile në vend dhe përfundimisht të rrëzojnë qeverinë. Shumica e të dyshuarve ishin ndjekës të lëvizjes Reichsburger.