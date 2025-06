Vazhdojnë protestat në Gjeorgji kundër pezullimit të negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian (BE) deri në vitin 2028.

Demonstruesit që kritikuan vendimin e kryeministrit Irakli Kobakhidze për të pezulluar negociatat e pranimit në BE për katër vjet vazhduan protestat e tyre të mërkurën.

Mijëra protestues u mblodhën sërish para parlamentit mbrëmë, duke brohoritur parulla antiqeveritare dhe duke mbajtur flamuj të BE-së dhe Gjeorgjisë.

Demonstruesit mbyllën për qarkullim rrugën “Shota Rustaveli” para ndërtesës së Kuvendit.

Policia gjeorgjiane bastisi të mërkurën zyrat e një partie opozitare dhe arrestoi liderin e saj në një përpjekje për të shuar një valë protestash masive.

Të mërkurën, partia opozitare Koalicioni për Ndryshim njoftoi se policia bastisi zyrat e saj dhe arrestoi kreun e saj Nika Gvaramija.

Mediat gjeorgjiane raportuan se policia bastisi edhe zyrat e disa grupeve të tjera opozitare dhe organizatave joqeveritare.

Teimuraz Kupatadze, drejtor i Departamentit Qendror të Policisë Kriminale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, tha se gjatë kontrolleve të djeshme, ata arrestuan shtatë persona të akuzuar për organizimin e dhunës në demonstrata.

Kupatadze tha se gjatë kontrollit në zyrat e partisë, janë konfiskuar helmeta mbrojtëse, mjete piroteknike, kokteje molotov, bojëra dhe pajisje elektrike.

Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se marrëdhëniet strategjike me Gjeorgjinë janë pezulluar.

Përfaqësuesja e re e Lartë e BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas, njoftoi mbështetjen e saj për protestuesit që kritikuan vendimin e kryeministrit gjeorgjian Kobakhidze për të pezulluar negociatat.

Jeremy Laurence, zëdhënës i Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara (OKB) për të Drejtat e Njeriut, u bëri thirrje autoriteteve ta "respektojnë të drejtën për tubim paqësor" pasi policia përdori vazhdimisht gaz lotsjellës gjatë demonstratave në Gjeorgji.

Vendet baltike njoftuan gjithashtu se do të vendosin një ndalim hyrje për disa përfaqësues të rangut të lartë të qeverisë gjeorgjiane.

Tensionet janë përshkallëzuar pas miratimit të ligjit të diskutueshëm "Transparenca e ndikimit të huaj", për të cilin kritikët pretendojnë se kufizon liritë politike.

Njoftimi i qeverisë për të pezulluar negociatat e pranimit në BE erdhi disa orë pasi Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që kritikonte votimin e muajit të kaluar, të cilin ata e përshkruan si "as të lirë dhe as të drejtë".

BE-ja i dha Gjeorgjisë statusin e kandidatit në dhjetor 2023 me kusht që ajo të përmbushte rekomandimet e bllokut, por e vendosi në pritje pranimin dhe shkurtoi mbështetjen financiare në fillim të këtij viti pas miratimit të një ligji për "influencën e huaj" që shihet si një goditje ndaj lirive demokratike.

Përfaqësuesit e BE-së kërkuan një përsëritje të zgjedhjeve parlamentare brenda një viti nën mbikëqyrjen e plotë ndërkombëtare dhe nga një administratë e pavarur zgjedhore. Ata gjithashtu i bënë thirrje BE-së të vendosë sanksione dhe t'i kufizojë kontaktet formale me qeverinë e Gjeorgjisë.

Kobakhidze tha gjithashtu se Gjeorgjia do t'i refuzojë të gjitha grantet buxhetore të BE-së deri në fund të vitit 2028.