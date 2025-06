Izraeli po kryen gjenocid kundër palestinezëve në Gaza, kjo është konkluza e organizatës për të drejtat e njeriut Amnesty International në një raport të ri të publikuar të enjten.

“Hetimi i Amnesty International ka gjetur baza të mjaftueshme për të arritur në përfundimin se Izraeli kreu dhe vazhdon të kryejë gjenocid kundër palestinezëve në Gaza”, tha organizata britanike.

Raporti i fundit, "Ti ndihesh se je subhuman: Gjenocidi i Izraelit mbi Palestinezët në Gaza", dokumenton mizoritë e kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës që nga 7 tetori i vitit të kaluar.

Që nga inkursioni ndërkufitar, Izraeli ka vrarë më shumë se 44.000 njerëz në Gaza dhe e ka kthyer enklavën në rrënoja.

Raporti i Amnesty International tregon se Izraeli ka kryer veprime të ndaluara nga Konventa për Gjenocidin, me qëllim të veçantë për të shkatërruar palestinezët në Gazë. Këto veprime përfshijnë vrasje, shkaktimin e dëmtimeve të rënda trupore ose psikologjike. Muaj pas muaji, Izraeli është sjellë me palestinezët në Gazë si me një grup nënnjerëzor, të pabesueshëm për të drejtat dhe dinjitetin njerëzor, duke treguar qëllimin e tij për t'i shkatërruar fizikisht, tha Agnes Callamard, sekretarja e përgjithshme e Amnesty International.

Ajo vuri në dukje se "gjetjet e tyre mallkuese duhet të shërbejnë si një thirrje zgjimi për komunitetin ndërkombëtar: ky është gjenocid".

"Duhet të ndalet tani," tha Callamar.

Duke paralajmëruar se shtetet që vazhdojnë ta furnizojnë Izraelin me armë janë duke shkelur detyrimin e tyre për të parandaluar gjenocidin dhe rrezikojnë të bëhen bashkëfajtorë në gjenocid, organizata jofitimprurëse u bëri thirrje aleatëve perëndimorë të Izraelit, përfshirë ShBA-në, Gjermaninë dhe shtetet e BE-së, të veprojnë menjëherë "për t'u dhënë fund mizorive të Izraelit mbi palestinezët në Gaza".

"Izraeli ka argumentuar vazhdimisht se veprimet e tij në Gaza janë të ligjshme dhe mund të justifikohen nga objektivi i tij ushtarak për ta zhdukur Hamasin. Por, qëllimi gjenocidal mund të bashkëjetojë me objektivat ushtarakë dhe nuk duhet të jetë qëllimi i vetëm i Izraelit," shtoi Agnes.

Amnesty tha se kishte shqyrtuar veprimet e Izraelit në Gaza "me kujdes dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke marrë parasysh përsëritjen e tyre dhe shfaqjen e njëkohshme, si dhe ndikimin e tyre të menjëhershëm dhe pasojat e tyre kumulative dhe reciprokisht përforcuese".

Organizata, siç u tha, mori parasysh shkallën dhe ashpërsinë e viktimave dhe shkatërrimeve me kalimin e kohës, dhe analizoi deklaratat publike të zyrtarëve, duke deklaruar se veprimet e ndaluara shpesh shpalleshin ose thirreshin fillimisht nga zyrtarët e lartë.

Muajin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në Gaza.