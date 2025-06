Nga zemra e Istanbulit, vendosur mes librarive dhe rrugëve të tij me kalldrëm, një grup studentësh universiteti nisën një mision për t'i dhënë frymë të re gjuhës osmane.

Projekti i tyre, "Vesiqari", përdor inteligjencën artificiale për të lidhur histori shekullore, duke i bërë thesaret letrare të Perandorisë Osmane të aksesueshme për audiencën moderne.

Ajo që filloi si një shëtitje e rastësishme në zemër të qendrës historike të Istanbulit, libraritë ikonë të Cagaloglut, kanë çuar në një nismë novatore për të digjitalizuar dhe përkthyer miliona tekste turke osmane në turqishten moderne duke përdorur alfabetin latin, duke siguruar kështu që këto artefakte kulturore të qëndrojnë për brezat në vijim. Duke filluar nga kronikat historike dhe traktatet fetare te poezia epike dhe tekstet shkencore, tekstet turke osmane ofrojnë një dritare në trashëgiminë e pasur kulturore dhe intelektuale të perandorisë.

Ndër klasikët e qëndrueshëm janë Seyahatname nga Evlija Çelebi, një udhëtim i gjallë që pasqyron udhëtimet e tij nëpër perandori dhe Lejla dhe Mejnun nga Fuzuli, një poemë dashurie e përjetshme.

Nëpërmjet projektit Vesiqari - emri i tij rrjedh nga fjalët arabe "vesiqa" (dokument) dhe "qari" (lexues), që do të thotë "lexues dokumentesh" - vepra të panumërta janë tashmë të aksesueshme në përkthimet moderne turke dhe madje edhe në anglisht.

"Një ditë, po i tregoja kushëririt tim rreth Cagaloglut," thotë Abdullah Tarik Omeroglu, drejtuesi i projektit 27-vjeçar, për TRT World ndërsa reflekton për momentin kryesor në prill 2018 që ndezi idenë.

Ai shton: “Pastaj i thashë: “Ja ku po vdes shitja e librave, hajde të vizitojmë disa botues”. Përfunduam në një shtëpi botuese, ku u përpoqa të blej Amak-i Hayal nga Ahmet Hilmi i Filibesë”.

Teksti filozofik i fillimit të shekullit të 20-të është një pjesë e rëndësishme e letërsisë osmane që ndërthur misticizmin dhe idealizmin romantik gjatë një periudhe transformimi kulturor. "Botuesi më ofroi një version me zbritje me një faqe të grisur," shton ai.

Në një shtëpi tjetër botuese të Istanbulit, Büyüyen Ay Publishing, Omeroglu pyeti pse më shumë libra nuk ofronin zbritje studentore. Këtu, pyetja e tij zgjoi interesin e botuesit dhe së shpejti, Omeroglu e gjeti veten duke u larguar me dy thasë me libra - dhe fillimi i një bashkëpunimi.

Botuesi bëri gjithashtu një pyetje kyç: "A dini turqisht osmanisht?" Kur Omeroglu konfirmoi se po, partneriteti u zgjerua në transliterimin e teksteve osmane në alfabetin modern turk.

Lindja e Vesiqarit

Dy vjet më vonë, ndërsa ishte i zhytur në këto përkthime - shoku i dhomës i Omeroglu, një student i inxhinierisë softuerike, prezantoi idenë që do të çonte në lindjen e projektit: "Ne mund të përdorim inteligjencën artificiale për të automatizuar procesin e transliterimit".

Së bashku me shokun tjetër të dhomës, një student i inxhinierisë industriale, treshja, 18-22 vjeç, formuan një ekip. Gjashtë muaj më vonë, ata siguruan një grant nga TÜBİTAK, Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Türkiyes. Ata filluan të zhvillojnë Vesiqarin në Teknoparkun e Universitetit Teknik të Istanbulit.

“Na u deshën tre vjet e gjysmë, por më në fund ia dolëm”, thotë Omeroglu. Arritja e suksesit i bëri ata shumë të lumtur, siç kujton Omeroglu: "Fillimi si studentë së bashku, arritja e diçkaje për herë të parë na dha një ndjenjë të thellë gëzimi."

Ringjallja e 7 milionë faqeve

Pas Reformës së Alfabetit të Türkiyes të vitit 1928, e cila zëvendësoi shkrimin arab me alfabetin latin, tekstet e epokës osmane u bënë kryesisht të palexueshme për publikun e gjerë. Arkivat e gjera të veprave historike, shkencore dhe letrare ranë në errësirë.

Për Omeroglu dhe ekipin e tij, udhëtimi ka qenë me risi dhe me një pasion të palëkundur për ringjalljen e trashëgimisë letrare të epokës osmane. "Qëllimi ynë ishte t'i kthenim këto faqe të lëna pas dore në botën e dijes dhe të studimit," shpjegon Omeroglu. "Përmes kësaj përpjekjeje, miliona faqe tani do të transliterohen."

Nisma ka krijuar një platformë digjitale që vë në dispozicion tekstet osmanisht turke në turqishten moderne duke përdorur alfabetin latin. Sot, Vesiqari krenohet me mbi 7 milionë faqe të dixhitalizuara, duke ofruar akses falas në institucione përmes bazave të të dhënave universitare dhe abonime të përballueshme për përdoruesit individualë.

"Qëllimi ynë nuk është të përfitojmë, por t'i bëjmë këto tekste të aksesueshme." Sistemi i fuqizuar nga IA-ja, jo vetëm që u ofron studiuesve dhe lexuesve akses në dokumente të rralla historike, por e bën këtë në një mënyrë që dikur mendohej e pamundur.

Një nga rastet e tyre të para testuese ishte Seviye Talip i Halide Edib Adivar, një roman i vitit 1919 që eksploron ambicien personale, dashurinë dhe transformimin shoqëror.

Baza e të dhënave në zhvillim

"Duke përdorur këtë grup të vogël të dhënash, ne pamë sukses të menjëhershëm," kujton Omeroglu.

"Ajo ishte kur kuptuam se mund të bënim shumë më tepër me një bazë të dhënash më të madhe." Ky sukses vërtetoi se ideja e tyre kishte potencial real, duke trajtuar një problem të kahershëm: palexueshmërinë dhe paarritshmërinë e teksteve shekullore.

“Tani, këto vepra mund të shijohen nga një audiencë shumë më e madhe,” shton ai. Bukuria e Vesiqarit qëndron në natyrën e tij bashkëpunuese. "Bibliotekat mund të kontribuojnë në koleksionet e tyre në platformë, duke përfituar të gjithë, duke ruajtur ende kontrollin mbi materialet e tyre," shpjegon Omeroglu.

“Nëse një bibliotekë preferon të mos ndajë veprat e saj, nuk është e detyruar. Ne kemi gjetur një mënyrë për ta respektuar privatësinë duke krijuar një hapësirë ​​të përbashkët për ata që duan të kontribuojnë.”

Një nga karakteristikat më emocionuese të Vesiqarit është shpejtësia dhe efikasiteti i tij. “Unë mendoj se ajo që e bën Vesiqarin unik është se baza e të dhënave ekzistuese ruhet në memorie, duke evoluar vazhdimisht,” thotë Omeroglu.

"Kjo do të thotë se të gjitha dokumentet e shtypura osmane janë bashkuar, duke i lejuar përdoruesit të kryejnë një kërkim të vetëm dhe të marrin tekstin e dëshiruar në përkthim brenda vetëm një minute."

Natyra me burim të hapur të platformës inkurajon gjithashtu institucionet e tjera të kontribuojnë me koleksionet e tyre, duke zgjeruar më tej bazën e të dhënave dhe duke rritur aftësitë e saj. Lavdërimi akademik dr. Hasan Umut, Asistent Profesor në Universitetin Boğaziçi dhe këshilltar i projektit, përshëndet Vesiqarin si një moment historik në shkencat humane digjitale.

Duke folur për TRT World, ai thotë: “Vesiqari është një arritje e rëndësishme në integrimin e studimeve osmane me aftësitë digjitale. Besoj se do të jetë e dobishme për studiuesit dhe ata që janë të interesuar në këtë fushë. Jam i kënaqur që projekti ka arritur një sukses të tillë.”

Dr. Umut, i specializuar në historinë intelektuale osmane, e sheh platformën si një burim transformues. “Shkencat humane digjitale në studimet osmane kanë parë përparim të jashtëzakonshëm,” vëren ai.

Për Omeroglun dhe ekipin e tij, udhëtimi nga vizitat e rastësishme në librari te inovacioni teknologjik ilustron fuqinë e kuriozitetit dhe bashkëpunimit. Sot, Vesiqari qëndron si një testament i vizionit të tyre: një urë digjitale që lidh të kaluarën me të tashmen, duke ruajtur trashëgiminë letrare të Perandorisë Osmane për brezat që do të vi