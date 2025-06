Anëtari i Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës, Denis Beqiroviq, ka biseduar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Gjatë bisedës, të dy ranë dakord që të gjithë në Ballkanin Perëndimor duhet të punojnë për forcimin e bashkëpunimit rajonal, paqes, stabilitetit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore.

Në fillim të bisedës, Beqiroviq theksoi se disa politikanë nga entiteti i Bosnjë e Hercegovinës, Republika Sërpska, duhet të ndalojnë me propagandën gebelsiane.

“Sot nuk diskutohet për njohjen e Kosovës, sepse të gjithëve u është e qartë se për një vendim të tillë kërkohet konsensus në Presidencën e Bosnjës e Hercegovinës. Njerëzit e përgjegjshëm duhet të këmbëngulin gjithmonë në respektimin e parimeve kushtetuese dhe ligjore, por edhe në zhvillimin e bisedimeve konstruktive për zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara në Procesin e Berlinit. Nuk do t’i lejojmë askujt as të mendojë se mund t'i disiplinojë drejtuesit e shtetit të Bosnjës dhe Hercegovinës apo t’u diktojë me kë, ku dhe kur të bisedojnë. Këtë le ta harrojnë përgjithmonë,” tha Beçiroviq.

Të dyja palët ranë dakord për rëndësinë e vendimit të Kosovës që nga 1 janari 2025 të lejojë njëanshëm lëvizjen e lirë me karta identiteti për qytetarët e Bosnjë e Hercegovinës, me rastin e 10-vjetorit të Procesit të Berlinit.

Beqiroviq theksoi rëndësinë e zbatimit të të gjitha detyrimeve që dalin nga Procesi i Berlinit. Në Berlin janë nënshkruar marrëveshje që parashikojnë lidhje më të mira mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke u përshtatur me standardet e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, është nënshkruar edhe Marrëveshja për lëvizjen e lirë me karta identiteti në Ballkanin Perëndimor. Në këtë kontekst, ai kujtoi se marrëveshjet e Berlinit janë nënshkruar nga kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjës e Hercegovinës, funksionari i lartë i SNSD-së, Zoran Tegeltija.

Marrëveshjen e ka mbështetur edhe Millorad Dodik, prandaj sipas Beqiroviq është e papërgjegjshme që ai të kundërshtojë bisedimet mirëdashëse në kuadër të Procesit të Berlinit.

Beçiroviq nënvizoi faktin se Serbia, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë ratifikuar të gjitha marrëveshjet për liberalizimin e lëvizjes në rajon. “Fatkeqësisht, qytetarët e Kosovës, për shkak të bllokadave të paarsyeshme nga entiteti i Bosnjë e Hercegovinës, Republika Sërpska, ende nuk kanë mundësi të hyjnë lirshëm në Bosnjë e Hercegovinë, gjë që përbën shkelje të marrëveshjeve të nënshkruara në kuadër të Procesit të Berlinit”, shtoi Beqiroviq.

Po ashtu, Beçiroviq kujtoi se ish-kryesuesi i Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës, Millorad Dodik, i kishte dërguar një ftesë zyrtare presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për të marrë pjesë në samitin e Procesit të Bashkëpunimit në Evropën Juglindore (SEECP) në Sarajevë. Ky ishte një hap pozitiv nga Dodiku, prandaj ai nuk duhet të ndjekë një politikë të diskontinuitetit.

Ai falënderoi Kosovën për solidaritetin dhe mbështetjen në promovimin e të vërtetës dhe drejtësisë për gjenocidin ndaj boshnjakëve.

Kuvendi i Kosovës më 7 korrik 2021 miratoi një Rezolutë që dënon gjenocidin e kryer në Srebrenicë në korrik 1995. Rezoluta ndalon mohimin e gjenocidit dhe përcakton 11 korrikun si Ditë Përkujtimore për gjenocidin në Srebrenicë.

Gjithashtu, Beçiroviq shprehu mirënjohje për ndihmën dhe solidaritetin e Kosovës me Bosnjë e Hercegovinën pas përmbytjeve katastrofike që goditën vendin në fillim të tetorit të këtij viti. Qeveria e Kosovës siguroi ndihmë financiare për Bosnjë e Hercegovinën për t’u rimëkëmbur nga përmbytjet shkatërrimtare.

Kurti vizitoi Memorialin e fëmijëve të vrarë në Sarajevë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili sot po viziton Bosnje e Hercegovinën, vizitën e tij në kryeqytetin e Sarajevës e nisi me një vizitë në Memorialin e fëmijëve të vrarë të Sarajevës së rrethuar, për të cilin tha se është vend pikëllimi dhe pikëllimi i thellë dhe kujtesa.

“E nisa vizitën time në Sarajevë duke vendosur lule në memorialin e fëmijëve të vrarë të Sarajevës së rrethuar, një vend i trishtimit dhe kujtimit të thellë. Gjatë rrethimit të Sarajevës (1992 – 1996), 1601 fëmijë u vranë si pjesë e krimeve më të gjera të kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Bosnje. Këto të dhëna tragjike të regjistruara këtu na kujtojnë jetët e humbura të pafajshëm dhe tmerret e shkaktuara mbi civilët”, ka thënë Kurti në profilin e tij X së bashku me fotot e vizitës së tij në Memorial.

Pasdite kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do të jetë folësi kryesor në seancën e Shoqatës së Intelektualëve të Pavarur “Rrethi 99”.