Ish-ambasadori turk Feridun Sinirlioglu u zgjodh Sekretar i Përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), duke u bërë shtetasi i parë turk që mban atë post.

Ky vendim është bërë i ditur zyrtarisht gjatë mbledhjes së 31-të të Këshillit të Ministrave të OSBE-së në Maltë, ku mori pjesë edhe ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan.

Zgjedhja e Sinirlioglu mori mbështetjen e 57 vendeve anëtare të OSBE-së nga Amerika e Veriut, Evropa dhe Azia.

Turkin do të shërbejë për një mandat tre vjeçar si Sekretar i Përgjithshëm i OSBE-së. Gjatë mandatit të tij, shumë çështje kyçe që kanë të bëjnë me paqen dhe stabilitetin global do të jenë në agjendë, si dhe në veçanti ruajtja e themeleve të arkitekturës së sigurisë në Evropë.

Posti i Sekretarit të Përgjithshëm ka mbetur vakant që nga shtatori për shkak të pamundësisë së shteteve anëtare për të arritur një konsensus për një kandidat. Proceset e vendimmarrjes kanë ngecur për shkak të ndarjeve të caktuara, veçanërisht pas luftës në Ukrainë.

Ministri i jashtëm turk Fidan uroi Sinirlioglu, duke theksuar se ky vendim ishte rezultat i "rolit aktiv" të Turkiyes në nivel ndërkombëtar dhe i "qasjes së saj të diplomacisë bashkëpunuese".

“Në këto kohë të vështira, kur bota po testohet nga kriza dhe konflikte të thella, OSBE-ja duhet të luajë një rol të rëndësishëm për paqen, stabilitetin dhe sigurinë”, tha Fidan.

Sinirlioglu, një diplomat me më shumë se 40 vjet përvojë, ka mbajtur poste të ndryshme të rangut të lartë, duke përfshirë Përfaqësuesin e Përhershëm të Turkiyes në Kombet e Bashkuara (OKB) nga viti 2016 deri në vitin 2023.

OSBE-ja, e themeluar në vitin 1975 gjatë Luftës së Ftohtë, kishte për qëllim ta lehtësonte dialogun për t'i ulur tensionet midis blloqeve lindore dhe perëndimore.