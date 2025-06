Rreth 350 trupa ushtarake turke të KFOR-it arrijnë në Kosovë

Trupat e këmbësorisë turke do të kryejnë një sërë aktivitetesh së bashku me trupat e tjera të KFOR-it dhe do të jenë të angazhuara në përgjigje të çdo zhvillimi përkatës sa i përket situatës së sigurisë në Kosovë.