Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan vlerësoi vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GjNP) për të lëshuar një fletarrest për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, por shprehu skepticizëm për zbatimin e tij.

"GjNP-ja mori një vendim shumë të përshtatshëm. Megjithatë, Netanyahu nuk i ka respektuar kurrë vendimet e mëparshme dhe ai nuk do t'i bindet as këtij”, tha Recep Tayyip Erdoğan.

Ai shtoi se vendimi "shënon fitoren e luftës për nderin e vendeve që kundërshtojnë Izraelin".

Ai theksoi se bota po kalon një periudhë shumë të pazakontë dhe kujtoi se administrata Trump erdhi në pushtet në ShBA.

"Ne do të shohim se si do të formohet administrata e re me Trumpin. Në të njëjtën kohë, bota po evoluon në një vend tjetër. Për këtë arsye, dy-tre muajt e ardhshëm janë shumë të rëndësishëm për ne. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet tona. duke bërë më të mirën dhe duke i dërguar mesazhe botës në përputhje me rrethanat”, tha Erdoğan.