Anëtari i Parlamentit Evropian dhe Raportuesi i sapoemëruar i Përhershëm për Kosovën, Riho Terras, po zhvillon për herë të parë vizitë zyrtare në Kosovë.

Terras tha se ndodhet në Kosovë për të ndihmuar vendin në rrugën drejt integrimit evropian, derisa bëri të ditur se do të takohet me të gjitha palët.

"Jemi këtu për ta ndihmuar Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kosova me sukses ka ndërmarrë një sërë reformash në përparimin e saj siç reflektohet në Raportin e Progresit. Jemi këtu për t’i përfshirë të gjitha këto arritje në raport", theksoi Terras.

Terras tha se përpos krerëve të institucioneve në Kosovë, do të mbajë takime edhe me liderë ekonomikë dhe me organizatat joqeveritare për ta diskutuar anën ekonomike dhe sociale.

Ai tha se informacionet e marra në Kosovë do të jenë në shërbim të shkrimit objektiv për Raportin e Progresit, në mënyrë që të ndihmohet Kosova në integrimin evropian.

Sa i përket sulmit terrorist që ndodhi në fund të nëntorit në kanalin e Ibër-Lepencit në fshatin Varagë të Zubin Potokut, Terras tha se të gjithë kriminelët duhet të vihen para drejtësisë, por ai tha se duhet kohë për ta pasur një pasqyrë më të qartë rreth kësaj situate.

"Unë jam gjeneral dhe para se të kem të gjitha informacionet e duhura unë nuk bëj plane. Pra, më lini të informohem nga të gjitha anët paraprakisht për këtë", tha Terras.

Eurodeputeti estonez nga Partia Popullore Evropiane (PPE), Riho Terras, është emëruar në nëntor të këtij viti si raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian (PE), duke zëvendësuar eurodeputeten Viola von Cramon.