Shtëpia e Bardhë ka pranuar “kërcënimin legjitim kundër terrorizmit” të Türkiyes në Siri, por ka deklaruar se do të vazhdojë të mbështesë partnerin e saj sirian të udhëhequr nga YPG/PKK-ja.

Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, tha se Ankaraja ka “të drejtën të mbrojë qytetarët e saj dhe territorin e tyre kundër sulmeve terroriste”, duke theksuar se Türkiye “ka qenë nën sulme të tilla terroriste në të kaluar jo shumë të largët”.

Kirby theksoi se Uashingtoni e “pranon se ata e kanë këtë të drejtë dhe ata janë aleat të rëndësishëm të NATO-s”.

“Siç thashë, ne kemi interesa për të ndjekur DEASh-in dhe kjo do të thotë partneriteti me Forcat Demokratike Siriane. Dhe, kjo do të vazhdojë dhe aty ku këto dy qëllime shkelen ose mund të bien ndesh, ne do të kemi, siç edhe kemi, do të kemi bisedat e duhura me turqit, se si mund të arrihen të dyja këto rezultate”, tha Kirby.

Kiorby i referohej SDF-së, partnerit kryesor të SHBA-së kundër DEASH-it në Siri. Grupi drejtohet nga YPG-ja, dega siriane e PKK-së, një grup i përcaktuar terrorist në SHBA dhe Türkiye. Mbështetja e Uashingtonit për SDF-në ka përkeqësuar tensionet në marrëdhëniet dypalëshe midis dy aleatëve të NATO-s.

Mes përleshjeve të vazhdueshme midis SDF-së dhe Ushtrisë Kombëtare Siriane të mbështetur nga Türkiye, Kirby tha se SHBA-ja "nuk është në gjendje të verifikojë statusin e saktë operacional” të qytetit kyç Munbixh, por tha se administrata "ka qenë në kontakt të ngushtë me turqit për këtë dhe sigurisht mbeten në kontakt të ngushtë me Forcat Demokratike Siriane”.

Kirby tha se ShBA-ja është "absolutisht e shqetësuar" për sigurinë e objekteve të paraburgimit të përdorura për të mbajtur të burgosurit e DEASh-it në Siri. Shumica e objekteve, veçanërisht ato në Sirinë lindore, drejtohen nga SDF-ja.

"Disa nga këto objekte të paraburgimit strehojnë luftëtarë të DEASh-it, kryesisht të një niveli më të ulët, por megjithatë luftëtarë të DEASh-it. Dhe kështu ne po flasim me të gjithë homologët tanë, përfshirë turqit, për statusin e atyre objekteve të paraburgimit dhe për shqetësimin tonë kolektiv të potencialit që ato të jenë të hapura ose që njerëzit të mund të dalin jashtë”, tha ai.

"Shumica e tyre në lindje drejtohen nga SDF-ja, të cilët janë partnerët tanë dhe kështu ne e dimë se mund të mbështetemi në aftësinë e tyre për të vazhduar mbrojtjen e duhur të atyre objekteve, ato që janë në lindje, por është një shqetësim, nuk ka dyshim për këtë”, shtoi ai.