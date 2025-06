Shortet paraprake të UEFA-s për Kupën e Botës 2026 do të zhvillohen të premten në Cyrih.

Faza e grupeve kualifikuese të UEFA-s, e cila do të përfshijë 12 grupe me katër ose pesë skuadra, do të fillojë në mars dhe do të përfundojë në nëntor. Fituesit e grupeve do të sigurojnë një vend në Kupën e Botës FIFA,

Katër vendet e mbetura do të vendosen më pas me një play-off të UEFA-s me 16 ekipe në mars 2026, duke përfshirë 12 nënkampionët e fazës së grupeve dhe katër fituesit më të mirë të grupeve të Ligës së Kombeve të UEFA-s 2024-2025, të cilët as nuk janë kualifikuar drejtpërdrejt në Kupa e Botës FIFA si fitues të grupeve dhe as nuk hyri në play-off tashmë si nënkampione në grup.

Austria, Belgjika, Kroacia, Danimarka, Anglia, Franca, Gjermania, Italia, Holanda, Portugalia, Spanja dhe Zvicra do të jenë në vazon 1.

Në vazon 2 do të përfshihen Ukraina, Suedia, Türkiye, Uellsi, Hungaria, Serbia, Polonia, Rumania, Greqia, Sllovakia, Çekia dhe Norvegjia.

Skocia, Sllovenia, Republika e Irlandës, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Gjeorgjia, Finlanda, Islanda, Irlanda e Veriut, Mali i Zi, Bosnja e Hercegovina dhe Izraeli do të jenë në vazon 3.

Bullgaria, Luksemburgu, Bjellorusia, Kosova, Armenia, Kazakistani, Azerbajxhani, Estonia, administrata greke qipriote, Ishujt Faroe, Letonia dhe Lituania do të jenë në vazon 4, ndërsa vendet e mbetura si Moldavia, Malta, Andorra, Gjibraltari, Lihtenshtajni dhe San Marino do të përfshihet në vazon 5.

Gjibraltari/Spanjë, Kosova/Bosnjë-Hercegovina, Kosova/Serbia, Ukraina/Bjellorusia, Islanda/Ishujt Faroe nuk do të jenë në të njëjtin grup si rezultat i vendimit të marrë nga Bordi Ekzekutiv i UEFA-s.

Ndeshja hapëse e finaleve të Kupës së Botës 2026 do të luhet më 11 qershor në stadiumin Azteca në Mexico City.

Finalja do të zhvillohet më 19 korrik në stadiumin MetLife në shtetin amerikan të Nju Xhersit.