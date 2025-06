Nga 1 janari qytetarët e BeH-së mund të udhëtojnë me letërnjoftim në Kosovë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, njoftoi vendimin e qeverisë mbrëmë, me të cilin shtetasit e Bosnje dhe Hercegovinës nga 1 janari i vitit të ardhshëm do të mund të udhëtojnë me letërnjoftim biometrik drejt Republikës së Kosovës.