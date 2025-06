Kryeministri kroat Andrej Plenkoviq është takuar të premten në Zagreb me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me të cilin ka diskutuar për marrëdhëniet e ndërsjella mes dy vendeve, situatën në veri të Kosovës, rrugën evropiane të vendit dhe dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës.

Plenkoviq e ka pritur Kurtin në Zagreb, pas së cilës është zhvilluar takimi tet-a-tet mes dy kryeministrave si dhe takimi i dy delegacioneve.

Pas takimit u nënshkruan disa marrëveshje dhe memorandume, ndërsa më pas edhe një konferencë e përbashkët për mediat.

Plenkoviq tha se Kroacia dhe Kosova kanë marrëdhënie të mira ekonomike dhe se vitin e kaluar shkëmbimi ekonomik ka arritur në 200 milionë euro. Sivjet, siç tha ai, në tetë muajt e parë, këmbimi ekonomik i ka afruar 150 milionë euro, që duhet të tejkalojë vëllimin e përgjithshëm të këmbimeve deri në fund të vitit.

Kroacia dhe Kosova nënshkruan sot marrëveshjen për sigurimet sociale, marrëveshjen për njohjen reciproke dhe shkëmbimin e patentë shoferëve dhe marrëveshjen për bashkëpunim në mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore, teknike dhe teknologjike. Është nënshkruar edhe një Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kroacisë, Qendrës për Hetime, Hulumtime dhe Ekspertiza Mjekoligjore “Ivan Vuçetiq” dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës.

Në Zagreb është nënshkruar edhe Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kroacisë, Drejtorisë së Policisë, Akademisë Policore “Prvi Croatian Redarstvenik” dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, Akademisë së Kosovës për Siguri Publike për forcimin e bashkëpunimit në fushën e edukimit dhe kërkimit.

Dy kryeministrat diskutuan për pakicën kroate në Kosovë dhe komunitetin shqiptar në Kroaci. Gjithashtu, u diskutua për zhvillimin e ngjarjeve në rajon dhe rrugën evropiane të Kosovës.

"Kroacia mbështet fuqishëm anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ne mbështesim vazhdimin e dialogut me Serbinë. Ne besojmë se çështja më e madhe, më e rëndësishme, që është çështja e veriut të Kosovës, çështja e katër komunave në veriun e Kosovës - Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku, janë tema vendimtare për të cilat kryeministri Kurti po bisedon me bashkëbiseduesit e tij në Beograd dhe me partnerët evropianë, në mënyrë që ato bisedime të vazhdojnë. Ne duam paqe dhe stabilitet”, tha Plenkoviq.

Plenkoviq iu referua edhe sulmit të fundit në Kosovë, përkatësisht shpërthimit në kanalin Ibër – Lepenc, duke e cilësuar atë si akt “terrorist”.

"Ne po e shikojmë situatën me shqetësim. Është mirë që autoritetet e Kosovës janë në proces të hetimit të këtij akti, mund të themi, terrorist. Pasojat e tij kanë për qëllim - nëse nuk ka ujë, nuk ka operacion të Termocentralit, nëse nuk ka termocentral, nuk ka energji elektrike - do të ketë pasoja më të mëdha për funksionimin e jetës së përgjithshme në Kosovë”, ka thënë Plenkoviq.

Ai shtoi se ky incident nuk është rast i izoluar dhe se kanë ndodhur edhe dy raste të tjera para tij.

"Ne duam një Kosovë të qëndrueshme, duam që procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të rezultojë me normalizimin e marrëdhënieve, përfundimisht në të ardhmen dhe njohjen e ndërsjellë, dhe natyrisht një funksionim që do ta çonte Kosovën në një pozicion adekuat për t'u orientuar drejt Bashkimit Evropian", tha Plenkoviq.

Ai shtoi se Kosova, si një shtet i njohur ndërkombëtarisht, është një realitet dhe se nuk e sheh një skenar ku ky realitet mund të ndryshojë.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti tha se Kosova dhe Kroacia ndajnë një miqësi të vërtetë, një partneritet të fortë dhe një aleancë të shëndetshme, të bazuar në vlera të përbashkëta demokratike.

"Kroacia, me shembullin e saj të guximshëm, me popullin e saj që luftoi dhe derdhi gjak për çlirimin, është frymëzim për të gjitha kombet që synojnë lirinë, pavarësinë, demokracinë, integrimin dhe zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve", tha Kurti.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve për situatën aktuale në Serbi, ku po zhvillohen protesta të mëdha studentësh dhe se sa do të ndikonte ky zhvillim në dialogun Beograd-Prishtinë, Kurti konstatoi se "Serbia nuk është shtet demokratik".

"Atje nuk respektohen të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave. Fatkeqësisht, establishmenti në Serbi nuk beson në pluralizmin politik. Nuk ka sundim të ligjit, prandaj ka protesta të tilla të ashpra studentësh. Përshypja ime është se Serbia është vetëm formalisht republikë dhe është e pamundur të bëhet mbretëri edhe përmbajtësisht. Prandaj, në këtë hendek ata janë bërë, siç i njohim gjithmonë, një shtet paramilitar. Ata dërgojnë Millan Radojçiq për të kryer akte terroriste, ndërsa në Beograd godasin studentët. Ne e dimë nga përvoja historike se si përfundon kjo. Por duket se Beogradi nuk ka mësuar asgjë nga e kaluara e tij", tha Kurti.

Ai theksoi se Kosova dëshiron marrëdhënie të mira fqinjësore me Serbinë dhe ftoi Brukselin të ushtrojë presion mbi Beogradin për ta respektuar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve.

"Për këtë kemi një marrëveshje nga Brukseli dhe kjo marrëveshje është modeluar sipas shembullit të Gjermanisë nga viti 1972, që është de facto njohja e ndërsjellë. Ne kemi një marrëveshje, kemi gjithashtu një marrëveshje për zbatimin e saj, por çdo javë Beogradi shkel marrëveshjen dhe nuk lejon zbatimin e saj. Kështu që ne mendojmë se kemi më shumë se një dialog, sepse kemi një marrëveshje. Insistojmë që Brukseli të bëjë presion mbi Beogradin për ta respektuar marrëveshjen dhe për ta zbatuar sa më shpejt, në mënyrë që të kemi normalizimin e marrëdhënieve si dy shtete normale. Kosova është shtet normal. Ne kemi rritje të theksuar ekonomike, kemi progres demokratik, por marrëdhëniet tona normale duhet të kenë gjithashtu një Serbi normale", deklaroi Kurti.

Delegacioni i Kosovës, i udhëhequr nga kryeministri, përbëhet nga ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, ministrja e Industrisë, e Ndërmarrësisë dhe e Tregtisë Rozeta Hajdari, si dhe ministri i Financave, i Punës dhe i Transfereve, Hekuran Murati.