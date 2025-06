Kreu i Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës së Republikës së Türkiyes, Fahrettin Altun, deklaroi se vendi e ka dëshmuar veten si një forcë pajtuese dhe stabilizuese në zgjidhjen e krizave dhe tha se Türkiye do të vazhdojë të jetë një aleat i fortë, një aktor vendimtar dhe një lider në zgjidhjen e problemeve rajonale dhe globale.

Në fjalën e tij në hapjen e Samitit Ndërkombëtar të Komunikimeve Strategjike 2024 (Samiti Stratcom 2024) organizuar nga Drejtoria e Komunikimeve në Kompleksin e Kantierit Rixos në Istanbul, Altun tha se Stratcom është bërë një qendër globale tërheqëse në këtë fushë dhe është një pikë takimi për doajenët e komunikimeve strategjike në botë.

Duke u shprehur se tema e këtij forumi të këtij viti është “Inteligjenca Artificiale në Komunikim: Trendet, Grackat dhe Transformimi”, Altun tha se inteligjenca artificiale është një fakt i pamohueshëm i ekosistemit të sotëm të komunikimit dhe se forumi do të fokusohet në këtë.

Duke vënë në dukje faktin se investimet në teknologjitë e inteligjencës artificiale po shtohen dita-ditës, Altun tha se kompanitë globale të teknologjisë, start-up-et, universitetet dhe qeveritë po akordojnë miliarda dollarë për studime në këtë fushë.

Duke theksuar se investimet në inteligjencën artificiale po i afrohen shifrës prej 200 miliardë dollarësh, Altun shpjegoi se studimet e inteligjencës artificiale po marrin vrull në shumë fusha, nga kujdesi shëndetësor te financat, nga arsimi te tregtia elektronike, prodhimi i mallrave në fushat ushtarake dhe mediat e komunikimi.

Altun vuri në dukje se në sektorin e komunikimit dhe medias, inteligjenca artificiale përdoret gjerësisht në analizën e të dhënave të mëdha, matjen e përvojës së përdoruesit dhe prodhimin e përmbajtjes.

“Përdoruesit po bëhen gjithashtu më aktivë. Me ndihmën e modeleve të inteligjencës artificiale, përdoruesit kanë filluar të marrin një rol të drejtpërdrejtë në proces. Prezenca e përmbajtjes së prodhuar nga inteligjenca artificiale në internet po rritet dita-ditës dhe krahas kësaj përmbajtje po krijohen edhe identitete, madje edhe media dhe kanale sintetike. Kërkimet tregojnë se më shumë se 500 milionë njerëz në mbarë botën do të përdorin në mënyrë aktive aplikacionet e bazuara në IA deri në vitin 2024. Ne shohim se afërsisht 15 për qind e të gjithë përmbajtjes digjitale do të prodhohet nga IA-ja këtë vit, që është një shifër jashtëzakonisht mbresëlënëse”, tha Altun.

Duke theksuar se të gjitha fushat e jetës njerëzore përballen me teknologjinë dhe transformimet e inteligjencës artificiale, jo vetëm komunikimin, Altun u shpreh se çdo transformim dhe udhëkryq i madh sjell sfidat e veta.

Altun tha se transformimet sistemike të dëshmuara me inteligjencën artificiale kanë çuar në ristrukturim në sferën sociale, por se ato gjithashtu mund të çojnë në trazira të thella dhe madje kaos, ose të paktën të rrisin ndjenjën e trazirave dhe kaosit.

Duke u shprehur se inteligjenca artificiale, si çdo risi teknologjike, pa dyshim përmban mundësi, sfida, rreziqe dhe kërcënime, Altun tha se menaxhimi cilësor i këtyre rreziqeve është i domosdoshëm për të mirën e njerëzimit.

Ai tha se nuk mund të flitet për teknologji të pavarur nga proceset shoqërore dhe se çdo shpikje e re dhe çdo zhvillim shkencor buron nga realitetet shoqërore.

Duke theksuar se kuptimi në të cilin teknologjia është subjekt dhe njerëzit janë objekt prodhon një determinizëm teknologjik që është në kundërshtim me historinë dhe shoqërinë, Altun tha se ky kuptim ka dy forma, e para prej të cilave është "teknofobia" dhe e dyta është "teknofilia.”

Ai shtoi se teknologjitë e inteligjencës artificiale duhet të trajtohen me kujdes.

Kreu i Komunimikeve të Türkiyes tha se shiu i dezinformatave që kërcënon gjithë njerëzimin po shkakton kriza demokratike, duke kufizuar liritë individuale, duke rritur klimën sociale të frikës, ndotjen e informacionit, ndarjet politike dhe sociale dhe një rritje të gjuhës së urrejtjes.

Duke theksuar se dezinformimi po shkakton krizë të së vërtetës, Altun tha se baza e krizës së të vërtetës qëndron në faktin se gënjeshtra po bëhet e zakonshme dhe e vërteta është e parëndësishme.

Prodhimi i dezinformatave efektive

Ai shtoi se kjo krizë është thelluar me teknologjitë ekzistuese të inteligjencës artificiale.

“Sot, përmbajtja e identifikuar si sintetike mund të krijohet menjëherë me vetëm një klikim dhe kjo përmbajtje përhapet shpejt në rrjetet sociale. Falë teknologjisë Deepfake, regjistrimet video dhe audio mund të manipulohen lehtësisht në mënyrë realiste, duke krijuar përmbajtje më efektive dezinformuese. Ata që e shfrytëzojnë këtë, si të thuash, krijojnë racizëm, ksenofobinë, islamofobinë etj. Kjo përhap ide destruktive si gjuha e urrejtjes në shoqëri", tha Altun.

Duke deklaruar se teknologjitë e inteligjencës artificiale, në formën e tyre aktuale, fatkeqësisht pozicionohen sipas interesave të të fuqishmëve, Altun beson se si të tilla, teknologjitë e inteligjencës artificiale rrisin padrejtësinë midis klasave dhe kombeve, si dhe pabarazinë globale.

“Ajo nuk duhet të shërbejë për të pasuruar apo forcuar marrëdhëniet shfrytëzuese globale. Në vend të kësaj, ai duhet të shërbejë për të çliruar dhe forcuar njerëzit, shoqëritë dhe kulturat”, tha Altun, duke vazhduar:

“Ne jemi përballur me një sërë problemesh jashtëzakonisht komplekse, nga luftërat te migrimi, nga terrorizmi global te tentativa për gjenocid, nga ndryshimet klimatike te kriza e ushqimit. Ne kemi nevojë për bashkëpunim global në trajtimin e problemeve globale. Si Türkiye, ne përpiqemi të zhvillojmë bashkëpunimin global në trajtimin e problemeve globale, përpjekjet tona janë në këtë drejtim. Në këtë kontekst, ne po bëjmë përpjekje intensive për të ndërtuar fusha të reja bashkëpunimi me të gjithë aleatët tanë”.

Ndikimi turk në politikën botërore

Altun theksoi se si Türkiye, ata gjithmonë kanë mbrojtur dhe mbajtur një qëndrim të qartë për paqen dhe vendosjen e drejtësisë në zgjidhjen e krizave dhe konflikteve në rajon dhe në botë.

“Marrëveshja e Ankarasë e nënshkruar mes Etiopisë dhe Somalisë dy ditë më parë është një nga shembujt më të fundit dhe konkret të punës së vendit tonë në këtë drejtim, diplomacisë së paqes të presidentit tonë Recep Tayyip Erdoğan, dhe tregon gjithashtu se si Türkiye ndikon në politikën botërore, jo vetëm në Lindjen e Mesme dhe Ballkan. Ai gjithashtu zbulon se Türkiye është një lojtar i rëndësishëm global që ndikon jo vetëm në gjeopolitikën e Kaukazit dhe Detit të Zi, por edhe në gjeopolitikën e Afrikës. Ai kontribuon dhe në të njëjtën kohë forcon efektivitetin dhe besueshmërinë e tij diplomatike në nivel global. Ai gjithmonë përpiqet të kontribuojë për paqen", tha Altun.

Ai deklaroi se Marrëveshja e Grurit ishte vendimtare për eliminimin e kërcënimit të urisë që do të kishte prekur miliona njerëz pas shpërthimit të luftës në Ukrainë dhe se ajo u arrit edhe me ndërmjetësimin e Türkiyes.

"Türkiye, nën udhëheqjen e Presidentit tonë, po bën përpjekje intensive diplomatike ndërkombëtare për t'u dhënë fund krimeve dhe gjenocidit izraelit në Gaza, për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të vendosur një armëpushim të pakushtëzuar dhe të përhershëm", tha Altun, duke shtuar:

"Në Siri, e cila gjithashtu ka dëshmuar ngjarje të nxehta ditët e fundit, Türkiye ka qëndruar në anën e duhur të historisë për 13 vjet, siç thotë Presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan. Sot, me udhëheqjen e fortë të Presidentit tonë, është e qartë për gjithë botën që ne qëndrojmë në anën e duhur të historisë në Siri. Vendi ynë ka pritur miliona sirianë dhe ka qëndruar me të shtypurit në Siri dhe kundër shtypësve. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka për të siguruar që vendi të jetojë në paqe. Ne besojmë me vendosmëri se Siria është e sirianëve, nuk kemi pranuar kurrë përpjekje inxhinierike politike, gjeografike dhe etnike në Siri, me të cilën kemi një kufi tokësor prej 911 kilometrash dhe një ligj të gjatë të vëllazërisë dhe fqinjësisë. Ne do të jemi kundër terrorizmit dhe do të vazhdojmë me forcë këtë qëndrim si një forcë pajtuese dhe stabilizuese në zgjidhjen e krizave. Türkiye do të vazhdojë të jetë një aleat i fortë, një aktor vendimtar dhe një lider në zgjidhjen e problemeve rajonale dhe globale.

Drejtoria e Komunikimeve, AA-ja, TRT-ja dhe Zyra e Reklamimit në krah të së vërtetës

Duke theksuar se strategjia dhe vizioni që Türkiye ka krijuar në lidhje me inteligjencën artificiale nuk fokusohet vetëm në dimensionet ekonomike dhe tregtare të këtyre teknologjive, Altun tha se strategjia përfshin ruajtjen e shoqërisë, kulturës dhe vlerave njerëzore në transformimin socio-ekonomik të shkaktuar nga inteligjencës artificiale.

“Ndërsa ne luftojmë për drejtësi globale nën udhëheqjen e presidentit tonë, nga ana tjetër, ne po luftojmë edhe për të vërtetën në arenën globale dhe bëjmë thirrje për drejtësi brenda kësaj lufte për të vërtetën. Ashtu siç themi se një botë më e drejtë është e mundur, ne themi gjithashtu se një ekosistem më i drejtë i medias dhe komunikimit është i mundur. Ne bëjmë thirrje për një përdorim më të drejtë të teknologjive të inteligjencës artificiale”, theksoi Altun.

Duke shtuar se po përpiqen të përmirësojnë më tej pozitën gjeopolitike të Türkiye, Altun tha se institucionet turke, si Drejtoria e Komunikimeve, Anadolu Agency, TRT-ja dhe Zyra e Publicitetit, japin informacion të saktë, jo gënjeshtra dhe dezinformata dhe se po luftojnë për e vërteta të mbizotërojë.

“E vërteta është themeli i demokracisë sonë, imagjinata jonë politike, me pak fjalë, vizioni ynë për një të ardhme të begatë dhe të drejtë. “Nuk mund të bëjmë asnjë nga këto pa besnikëri ndaj së vërtetës, pa e vënë të vërtetën në qendër të komunikimit dhe sistemit ndërkombëtar”, përfundoi Altun.