Jordania hapi të shtunën bisedimet për Sirinë, duke mbledhur ministrat e jashtëm dhe zyrtarë të lartë për të diskutuar mbi zhvillimet e vazhdueshme pas rënies së regjimit të Bashar Asadit.

Përfaqësues nga 13 vende, përfshirë Türkiyen, ShBA-në, si dhe Bashkimin Evropian, Ligën Arabe dhe i dërguari i posaçëm i OKB-së për Sirinë Geir Pedersen, po marrin pjesë në bisedime, sipas një korrespondenti të Anadolut.

Jordania, e cila ndan një kufi me Sirinë, po pret diskutime në qytetin Akaba të Detit të Kuq, si pjesë e përpjekjeve për të nxitur stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin ndërkombëtar pas rënies së regjimit të Asadit.

Agjenda përfshin një takim të Grupit të Kontaktit Ministror Arab për Sirinë, i cili përbëhet nga Jordania, Arabia Saudite, Iraku, Libani, Egjipti dhe Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe.

Kjo do të pasohet nga një seancë më e gjerë ku do të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Türkiyes, të ShBA-së dhe të Francës, së bashku me përfaqësues nga Britania e Madhe, Gjermania dhe shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas.

Assad, udhëheqësi i regjimit të Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi pasi grupet opozitare morën kontrollin e Damaskut më 8 dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të partisë Baath, i cili kishte qenë në pushtet në Siri që nga viti 1963.