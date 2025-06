Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, përsëriti të dielën qëndrimin e Türkiyes ndaj Sirisë, duke theksuar shkatërrimin e organizatës terroriste PKK/YPG si prioritet kryesor.

"Çështja jonë kryesore në Siri është shkatërrimi i organizatës terroriste PKK/YPG. Ne ua kemi shprehur këtë miqve tanë amerikanë. Ne presim që ata ta rishqyrtojnë qëndrimin e tyre," tha Guler.

Në një fjalim në takimin vjetor të vlerësimit të mbajtur në Ankara, ai raportoi përparim të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit, duke përmendur arritjet kryesore.

“Në operacionet që kemi kryer që nga fillimi i këtij viti, ne kemi neutralizuar 2.939 terroristë, përfshirë ata në Irakun verior dhe Siri”, tha ai.

Ai theksoi qëndrimin e Türkiyes në lidhje me popullsinë kurde në rajon, duke thënë: "Ne nuk kemi asnjë problem me vëllezërit dhe motrat tona kurde që jetojnë në Irak dhe Siri. Problemi ynë është vetëm dhe ekskluzivisht me terroristët".

Guler e bëri të qartë se shkatërrimi i organizatës terroriste PKK/YPG në Siri mbetet një prioritet kryesor.

"Në epokën e re, organizata terroriste PKK/YPG herët a vonë do të shkatërrohet në Siri. Kjo është ajo që administrata e re në Siri dhe ne dëshirojmë", potencoi Guler.

Sipas tij, qëllimi kryesor i Türkiyes është ruajtja e integritetit territorial dhe unitetit të Sirisë, përfundimi paqësor i procesit politik dhe çlirimi i kufirit nga elementët terroristë.

Guler theksoi gatishmërinë e Türkiyes për bashkëpunim të mëtejshëm.

"Ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me shumë vende. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë mbështetje nëse kërkohet nga administrata e re në Siri," tha ai.

PKK-ja është një organizatë terroriste separatiste që renditet si grup terrorist në Türkiye, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA). Gjatë fushatës terroriste dhjetëvjeçare kundër Türkiyes, terroristët e PKK-së kanë vrarë të paktën 40.000 njerëz.

YPG-ja është dega e PKK-së në Siri, një zonë ku grupi është përpjekur prej vitesh të krijojë një korridor terrorist përgjatë kufirit turk.

Në vitet e fundit, Türkiye ka dislokuar trupa dhe ka punuar me aleatët lokalë si Ushtria Kombëtare Siriane opozitare për t'i penguar synimet e terroristëve të PKK/YPG-së dhe për ta mbrojtur popullsinë vendase nga shtypja terroriste.